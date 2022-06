Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ergänzung zum Zeugenaufruf (Bezug zur Pressemeldung vom 02.06.2022, 14.03 Uhr: "Falsche Polizeibeamte fast erfolgreich")

Marburg-Biedenkopf (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei eine auf die Beschreibung passende Person. Diese sei am Montag, 30. Mai, gegen Mittag von einer Bushaltestelle in Gönnern von einem dunklen Kleinwagen, eventuell einem Ford Fiesta, abgeholt worden.

Die Polizei bittet ergänzend zu den bisherigen Fragen um Hinweise zu diesem dunklen Kleinwagen. Wem ist in diesem Zusammenhang der PKW aufgefallen? Wer kann nähere Angaben, insbesondere zum Kennzeichen, mitteilen? Hinweise an die Kripo in Marburg, Telefonnummer 06421/4060.

Hier nochmal die Meldung von gestern:

Angelburg- Gönnern: "Falsche Polizeibeamte" fast erfolgreich- Zeugensuche

Nur ganz knapp scheiternten Betrüger am Montag, 30. Mai, an dem Versuch, Geld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro zu erlangen. Nachdem sich der Geldabholer bereits in dem Haus der Seniorin befand, rief diese eine Nachbarin hinzu und der Mann flüchtete ohne Beute.

Zunächst aber erhielt die Seniorin morgens einen Anruf eines angeblichen Kriminalbeamten aus Dillenburg. Dieser berichtete in altbekannter Masche von einem festgenommenen Teil einer Bande, die es auf die Wertgegenstände älterer Frauen abgesehen hätte. Zudem hätte diese Bande einen Zettel dabeigehabt, auf dem auch der Name der angerufenen Seniorin stand. Nun würden alle Personen auf diesem Zettel angewiesen, ihre Wertsachen zum Schutz vor der Bande an die Polizei zu übergeben Die Seniorin glaubte den Betrügern und verpackte Schmuck und Geld wie angewiesen. Das Telefonat dauerte mehrere Stunden und die Betrüger schafften es durch geschickte Gesprächsführung, die Frau zum einen von der Geschichte zu überzeugen, zum anderen aber auch sie davon abzuhalten, das Gespräch zu unterbrechen um sich bei Verwandten Hilfe zu holen.

Gegen 12.15 Uhr traf der angekündigte Geldabholer bei ihr ein, bei dem es sich angeblich auch um einen Kriminalbeamten handeln sollte. Nachdem sie die Tür öffnete, betrat er ohne Umschweife das Haus. Die Seniorin machte daraufhin eine zufällig auf der Straße stehende Nachbarin auf die Situation aufmerksam, was den Mann offensichtlich zur sofortigen Flucht ohne Beute Richtung Ortsmitte veranlasste. Daraufhin beendete die Seniorin das nach wie vor andauernde Telefonat und informierte Verwandte, die wiederrum die Polizei hinzuriefen.

Die Kripo in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise zum Geldabholer: Wer hat am Montag in Gönnern einen Mann gesehen, auf den die folgende Beschreibung passt: etwa 170 bis 175cm groß, graue Schirmmütze/ Basecap tief ins Gesicht gezogen, trug eine weiße FFP2-Maske, eine graue Steppjacke und vermutlich Jeanshosen. Nähere Beschreibungsmerkmale sind nicht bekannt. Wer hat den Mann bemerkt? Wer kann Angaben dazu machen, wo er sich zuvor aufgehalten hat oder wohin er flüchtete? Wer hat den Mann in Verbindung mit einem Fahrzeug gesehen? Wer hat fremde Fahrzeuge am Montag in Gönnern bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell