Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Positiver Drogentest + Scheibe am Parkhausaufzug beschädigt + Kollision zwischen Pkw und Radlader

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Positiver Drogentest

Am Freitag, 22. Oktober, um 10.55 Uhr reagierte der Drogentest eines Autofahrers positiv auf Amphetamine und Kokain. Für den 47 Jahre alten Mann war die Fahrt mit der Kontrolle in Stadtallendorf zu Ende. Die Polizei veranlasste die Blutprobe. Der Mann muss sich demnächst wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. "Wir berichten immer wieder über die Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss und weisen auf die unmittelbaren und mittelbaren Folgen. Die Polizei wird auch weiterhin für die Verkehrssicherheit kontrollieren und Fahrer, die unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen konsequent aus dem Verkehr ziehen."

Marburg - Scheibe am Parkhausaufzug beschädigt

In der Nacht zum Freitag, 22. Oktober, trat ein noch unbekannter Täter um 03.47 Uhr gegen eine Scheibe des Aufzugs des Parkhauses Pilgrimstein. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Kollision zwischen Pkw und Radlader

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radlader erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen sich als Tourist in Stadtallendorf aufhaltenden 37 Jahre alten koreanischen Staatsbürger. Der äußerlich unverletzte Fahrer des Radladers kam zur Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus. Der Unfall passierte um kurz vor 11 Uhr auf der Landstraße 3290 zwischen Stadtallendorf und Niederklein. Nach den ersten Informationen überholte der Autofahrer auf dem Weg nach Niederklein den Radlader, als dessen 45 Jahre alter Fahrer just in diesem Moment nach links auf eine Baustelle abbog. Der Pkw kollidierte mit der Schaufel des Baufahrzeugs. Ein Notarzt und der Rettungsdienst kümmerten sich um die Verletzten. Durch den Unfall war die Straße blockiert und bis kurz vor 13 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei bittet etwaige, der Polizei noch unbekannte Unfallzeugen, sich zu melden. Wer kann Angaben zum Fahrverhalten der beteiligten Fahrzeuge machen? Wer hat den Unfallablauf gesehen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell