POL-MR: Exhibitionist an der Lahn - Kripo bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Am Freitag, 12 Februar, gegen 10.20 Uhr, entblößte sich ein Mann in der Uferstraße vor einer jungen Frau. Ihr war der Mann aufgrund seiner Kleidung, die trotz der Kälte nur aus einem grün-gestreiften Pullover, Jogginghose sowie Turnschuhen bestand, bereits vorher in Höhe der Ludwig-Schüler-Brücke aufgefallen, als er von dort auf den oberen Spazierweg abbog. Später trat genau dieser Mann in der Uferstraße unvermittelt und mit heruntergelassener Hose aus dem Gebüsch hervor. Er lief zur Martin-Luther-Straße davon, als die junge Frau die Polizei anrief. Die Fahndung nach ihm blieb erfolglos.

Die Polizei berichtete in den vergangenen zwei Monaten von mehreren Fällen von Exhibitionismus auf dem Radweg entlang der Lahn zwischen dem Hauptbahnhof und der Südspange (Am Krekel). Aufgrund der bisherigen Täterbeschreibungen sowie dem gleichen Vorgehen und Auftreten geht die Kripo Marburg davon aus, dass es sich in allen Fällen um den gleichen Täter handelt. Der Gesuchte ist ca. 175 - 185 cm groß zwischen 25 - 35 Jahre alt und von normaler, unauffälliger Statur. Er hat dunkle Haare und vermutlich einen dunklen Bart. Der nach Opferaussagen südländisch aussehende Mann und trug meistens eine dunkle Jogginghose eines bekannten Sportartikelherstellers.

Die Kripo Marburg bittet um besondere Aufmerksamkeit und Mithilfe. "Rufen sie sofort und lieber einmal mehr als einmal zu wenig an, wenn sie auf dem Radweg jemandem begegnen, auf den die Beschreibung zutrifft. Jeder Hinweis könnte zur Aufklärung beitragen und letztlich ein weiteres Auftreten des Mannes verhindern. "

Wer kann den Mann anhand der Beschreibung identifizieren oder Hinweise zu seiner Identifizierung geben? Wer wurde noch von dem Mann auf diese Weise belästigt und hat das bisher noch nicht angezeigt?

Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421 / 406 - 0.

Martin Ahlich

