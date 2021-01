Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vortest schlägt an - Drei Blutentnahmen; Sprayer unterwegs;

Vortest schlägt an - Drei Blutentnahmen

Rauschenberg/Lahntal/Marburg: Im Rahmen von Verkehrskontrollen zog die Polizei drei Autofahrer aus dem Verkehr. Bei allen Personen schlug der Drogenvortest, teilweise auf mehrere Substanzen, positiv an. Die Beamten ordneten Blutentnahmen an. Am Mittwochmittag, 27. Januar, traf es einen jungen Autofahrer am Ortsausgang von Rauschenberg. Vier Stunden später endete für einen 30 Jahre alten Mann die Fahrt in Sterzhausen. Am Donnerstag, 28. Januar, stoppten die Beamten gegen 3.30 Uhr eine Frau in der Großseelheimer Straße. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die 32-Jährige keinen Führerschein besitzt.

Sprayer unterwegs

Marburg: Zwei unbekannte Männer hinterließen am späten Mittwochabend, 27. Januar, am Rübenstein einen Schaden von etwa 400 Euro. Das Duo besprühte gegen 22.55 Uhr zwei Hausfassaden mit silberner Farbe und machte sich danach auf und davon. Die Sprayer sind beide um die 180 cm groß und waren dunkel gekleidet. Ein Akteur hat dunkle und der Begleiter blonde Haare. Zudem führten die mutmaßlichen Täter einen Rucksack mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

