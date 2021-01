Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in die Mensa; Graffiti in der Frankfurter Straße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einbruch in die Mensa

Einbrecher stahlen in der Mensa ein Päckchen mit Süßwaren. Der Einbruch war in der Nacht zum Donnerstag, 21. Januar, zwischen 02 und 05.45 Uhr. Der Zutritt erfolgte durch die gewaltsam geöffnete Schiebetür. Wer hat zur fraglichen Zeit an der Mensa am Erlenring verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti in der Frankfurter Straße

Wie die Polizei jetzt erfuhr, kam es bereits von Dienstag auf Mittwoch, 30. Dezember 2020 zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte beschmierten eine Hauswand in der Frankfurter Straße Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

