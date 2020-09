POL-MR: Schlägerei - Rad verschwunden - Frau als Zeugin gesucht;Zaun beschädigt;Randalierer in Parkanlage;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Schlägerei - Rad verschwunden - Frau als Zeugin gesucht

Wetter: Aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus sollen zwei junge Männer durch Schläge und Tritte verletzt worden sein. Die Ermittlungen zu den mutmaßlichen Angreifern dauern derzeit an. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17 und 17.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Höhe einer Bäckerei. Ein Opfer berichtete, dass eine Frau aus der Bäckerei herauseilte und dadurch die Attacke beendete. Diese Frau, von der leider keine nähere Beschreibung vorliegt, wird als wichtige Zeugin gesucht. Sie wird gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Nach den Handgreiflichkeiten stahl einer aus der Gruppe das lilafarbene Rad eines der Opfer. Neben der wichtigen Zeugin sucht die Polizei weitere Personen, die Angaben zu dem Geschehen und dem Verbleib des Fahrrades machen können. Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Zaun beschädigt

Biedenkopf-Wallau: In einer Kurve kam ein Autofahrer am Mittwoch, 9. September, zwischen 9.30 und 12.30 Uhr, nach links von der Straße ab und touchierte einen Metallzaun. Der Unbekannte hinterließ bei dem Unfall in der "Obere Lahnstraße" einen Schaden von 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Randalierer in Parkanlage

Stadtallendorf: Unbekannte randalierten zwischen Freitag, 4. September, 10 Uhr, und Mittwoch, 9. September, 10.30 Uhr, im Heinz-Lang-Park. Die Rowdys beschädigten in der Toilettenanlage mehrere Kabinentüren und hinterließen einen Schaden von etwa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

