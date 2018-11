POL-MR: Radkappen gestohlen; Aufmerksamer Nachbar ermöglicht Festnahme ; ...und schon wieder

Marburg-Biedenkopf (ots) - Gladenbach - Radkappen gestohlen

Ganze 15 Minuten stand der schwarze Audi A 6 Kombi in der Bornsbachstraße auf dem Aldi-Parkplatz. Als der Fahrer vom Einkauf zurückkehrte, fehlten alle vier Radnabendeckel von den Alufelgen seines Autos. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit am Montag, 19. November, zwischen 18 und 18.15 Uhr, bitte an die Polizei Gladenbach, Tel. 06462/9168130.

Cölbe - Aufmerksamer Nachbar ermöglicht Festnahme

"Genau richtig und absolut im Sinn der Polizei reagierte ein aufmerksamer Nachbar und ermöglichte so eine Festnahme!" Der Nachbar hatte am Montag, 19. November, gegen 17.30 Uhr in der Breslauer Straße einen Mann auf einem Balkon bemerkt, der sich scheinbar mit der dortigen Tür beschäftigte. Der Zeuge blieb unsichtbar und vom Beobachteten unbemerkt und rief sofort die Polizei. Als die beiden Streifenwagen ankamen, ergriff der Mann die Flucht. Die Polizei verfolgte ihn, stellte ihn nach wenigen Metern und nahm ihn fest. Tatsächlich wollte er wohl nur nach seinem Kumpel schauen, der auf Klingeln nicht geöffnet hatte. Der Mieter bestätigte, den Verdächtigen zu kennen, und Einbruchsspuren gab es auch nicht. Allerdings hatte der polizeibekannte 22-Jährige aus dem Ebsdorfergrund Falschgeld, Rauschgift und typische Dealerutensilien wie z.B. eine Feinwaage bei sich. Das führte letztlich zur Festnahme, die bis zum Abschluss der notwendigen polizeilichen Maßnahmen, andauerte.

Stadtallendorf - ...und schon wieder

..zog die Polizei Stadtallendorf am Montag, 19. November drei Autofahrer aus dem Verkehr, weil sie offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinterm Steuer saßen. Schon um 10.45 Uhr erwischte es in der Straße zum 17. Juni einen 58 Jahre alten Mann aus Kirchhain. Es folgte um 13.45 Uhr in der Niederkleiner Straße ein 24 -Jähriger aus Stadtallendorf und um 15.45 Uhr ebenfalls in der Niederkleiner Straße eine 19-Jährige aus Schwalmstadt. Die Polizei beendete jeweils die Fahrten, stellte die Autoschlüssel sicher und veranlasste die Blutproben.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: poea-mr.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell