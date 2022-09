Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Hauswände mit schwarzer Farbe beschmiert + Kupferrollen gestohlen + Hakenkreuze an Zaun + Graffitti an der Hausbergschule + 14-Jährigen in Unterführung geschlagen

Friedberg (ots)

Friedberg-Hauswände mit schwarzer Farbe beschmiert

Zwischen 20:00 Uhr und 21:25 Uhr besprühten Unbekannte am Freitag (16.09.2022) mehrere Hauswände in der Kleinen Köhlergasse und der Großen Klostergasse. Der Gesamtschaden an den Fassaden wird mit mindestens 7.000 Euro beziffert. Zeugen, die beobachtet haben, wie die Graffiti an den Wänden angebracht wurden oder Hinweise zu Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0 in Verbindung zu setzen.

Gedern- Kupferrollen gestohlen

Bereits in der vergangenen Woche kam es zu einem Diebstahl zweier Kupferrollen in Gedern. Zwischen 16:00 Uhr am Mittwoch (14.09.2022) und 15:00 Uhr am Donnerstag (15.09.2022) verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße "Am Stillhof". Dort stahlen sie insgesamt zwei Rollen Kupfer im Gesamtwert von rund 15.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Nidda: Hakenkreuze an Zaun

Am Donnerstagmorgen (15.09.2022) meldete ein Anwohner der Straße "An der Heugasse" mehrere gemalte Hakenkreuze auf seinem Gartenzaun. Wann genau, die Schmierereien angebracht wurden, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: (06031) 601-0.

Butzbach: Graffitti an der Hausbergschule

Hakenkreuze und die Worte "Adolf Hilter" sprühten Unbekannte an die Sporthalle der Grundschule. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Wem sind zwischen Samstag (17.09.2022), 14:00 Uhr und Sonntag (18.09.2022), 11:00 Uhr verdächtige Personen auf dem Schulgelände oder in der Nähe aufgefallen? Zeugen werden gebeten, die Polizei Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 zu informieren.

Niddatal-Assenheim: 14-Jährigen in Unterführung geschlagen

Ein 14-Jähriger stand am Sonntagnachmittag (18.09.2022) in der Unterführung der Nieder-Wollstädter-Straße. Gegen 16:30 Uhr kamen zwei junge Männer auf den aus dem Wetterau-Kreis stammenden Jugendlichen zu und schlugen unvermittelt auf ihn ein. Sie drückten ihn auf den Boden und schlugen offenbar mit den Fäusten in Richtung seines Kopfes. Der 14-Jährige wurde im Gesichtsbereich verletzt. Er begab sich in ärztliche Behandlung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und sucht nach den beiden, bisher unbekannten, Schlägern. Die zwei jungen Männer sollen 17-19 Jahre alt und rund 180 cm groß sein und waren schwarz gekleidet. Der Erste hatte blonde Haare und trug eine Sonnenbrille. Der Zweite hatte dunkelbraune Haare und trug einen schwarzen Mundschutz. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 601-0 zu informieren.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell