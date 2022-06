Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Rüttelplatte entwendet + Garage aufgehebelt + E-Scooter entwendet + Sprinter zerkratzt

Friedberg (ots)

Wöllstadt- Ober-Wöllstadt: Rüttelplatte entwendet

Eine etwa 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte entwendete Diebe zwischen Mittwoch, 15. Juni, und Montag, 20. Juni. Die etwa 12.000 Euro teure Baumaschine befand sich mit weiteren Maschinen abgestellt in der Feldgemarkung bei der Gießener Straße. Die Kriminalpolizei in Friedberg bittet um Hinweise: Wem sind dort im genannten Zeitraum unbekannte, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat das Verladen der Rüttelplatte beobachtet? Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Rosbach- Rodheim: Garage aufgehebelt

Unbekannte hebelten die Garage eines Hauses in der Danziger Straße auf und verursachten damit zwischen 13 Uhr am Dienstag, 21. Juni, und 7 Uhr am Mittwoch einen Schaden von etwa 200 Euro. Bislang ist nicht bekannt, ob die Diebe auch etwas entwendeten. Hinweise an die Telefonnummer 06031/6010.

Bad Vilbel: E-Scooter entwendet

Durch das Knacken eines Kettenschlosses gelangten Diebe an einen "Soflow" E-Scooter, den der Eigentümer am Dienstag, 21. Juni, gegen 8 Uhr am Südbahnhof abstellte und anschloss. Gegen 20.30 Uhr bemerkte er das Fehlen des mehrere hundert Euro teuren Fahrzeugs. Die Polizei bittet um Hinweise: Wem ist am Dienstag im genannten Zeitraum eine Person mit einem schwarz-grünen E-Roller aufgefallen? Hinweise an die Telefonnummer 06101/54600.

Bad Nauheim- Steinfurth: Sprinter zerkratzt

Durch das Zerkratzen der rechten Fahrzeugseite eines grauen Sprinters entstand zwischen 17 Uhr am Mittwoch, 15. Juni, und 6 Uhr am Donnerstag. 16. Juni, ein vierstelliger Schaden. Der Mercedes parkte in diesem Zeitraum in der Steinfurther Hauptstraße. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Hirsch, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell