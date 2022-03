Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Arbeitsbekleidung aus Auto gestohlen + Fenster aufgehebelt + Schaden durch Steinwürfe + Kraftfahrzeugkatalysator gestohlen + Fahrrad am Bahnhof gestohlen + Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 22.03.2022

+++

Wöllstadt: Arbeitsbekleidung aus Auto gestohlen

Unbekannte schlugen in der Hanauer Straße in Ober-Wöllstadt eine Seitenscheibe eines roten Kia Rio ein und entwendeten zwischen Sonntagabend (23 Uhr) und Montagvormittag (10.30 Uhr) Arbeitskleidung im Wert von etwa 150 Euro aus dem Innenraum. Der entstandenen Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Fenster aufgehebelt

Zwischen Mittwoch, 16.3.22 und Montag, 21.3.22 verschafften sich Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in einen Einfamilienhaus in der Römerstraße in Rödgen. Offenbar wurde aus den Räumen nichts entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

+++

Friedberg: Schaden durch Steinwürfe

Mehrere Hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte im Verlaufe des vergangenen Wochenendes in der Burgsiedlung in Friedberg. Zwischen Freitagnachmittag (15 Uhr) und dem frühen Montagmorgen (4.30 Uhr) waren auf dem Firmengelände einer Kfz-Werkstatt mehrere Gebäudescheiben durch Steinwürfe beschädigt worden. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Bad Nauheim: Kraftfahrzeugkatalysator gestohlen

Diebe haben in der Bad Nauheimer Usagasse den Katalysator eines Opel Vectra gestohlen. Zwischen Mittwoch- (16.3.22, 18 Uhr) und Sonntagabend (20.3.22, 18.30 Uhr) war das Fahrzeugteil offenbar mittels Trennschleifers abgeschnitten und mitgenommen worden. Der PKW stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz vor einem Wohngebäude. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Rosbach: Fahrrad am Bahnhof gestohlen

Im Verlaufe des Montagnachmittags stahl ein Fahrraddieb im Narzissenweg am Nieder-Rosbacher Bahnhof ein angekettetes Mountainbike von Scott. Das schwarze Rad mit neongelben Akzenten trägt die Modellbezeichnung "Aspect 770". Nach derzeitigen Erkenntnissen lässt sich der Tatzeitraum eingrenzen auf 13 Uhr bis 17.45 Uhr. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

+++

Echzell: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden...

sind das Ergebnis eines offenbar missglückten Überholmanövers am Montagmorgen auf der K181 bei Echzell. Gegen 8.45 Uhr befuhren die 20-jährige Fahrerin eines schwarzen BMW sowie der 37-jährige Fahrer eines grauen Tesla die Kreisstraße aus Richtung Bundesstraße kommend nach Echzell. Auf der Geraden überholten beide Fahrzeuge einen vorausfahrenden Traktor und scherten vor diesem wieder ein. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte der Tesla-Fahrer dann erneut zum Überholen an, wobei sein Fahrzeug offenbar den BMW berührte, ins Schleudern geriet und gegen einen Baum prallte. Rettungskräfte brachten beide Autofahrer verletzt in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im mittleren, fünfstelligen Bereich. Mögliche weitere Zeugen, die der Polizei bislang nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell