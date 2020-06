Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Erneut Ärger am Marktplatz + Unfallfluchten + Zapfhahn vergessen - Schlauch abgerissen + Opel aufgebockt - Alufelgen abgeschraubt + Tote Katzen aufgefunden + Mehrere grüne Graffiti in Gronau

Friedberg (ots)

>Bad Nauheim: Erneut Ärger am Marktplatz - 31-Jähriger wird verletzt

Am frühen Donnerstagmorgen wurde gegen 02:30 Uhr ein 31-Jähriger aus Niddatal im Rahmen einer handfesten Auseinandersetzung am Bad Nauheimer Marktplatz verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war es kurz zuvor in einer dortigen Lokalität zum Streit gekommen, der schließlich im Freien weitergeführt wurde. Draußen sei der 31-Jährige schließlich niedergeschlagen worden. Mehrere Personen sollen dann auf den bereits am Boden liegenden Mann eingewirkt haben. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen des Vorfalles, sich unter 06031/6010 zu melden.

+++

>Bad Vilbel: Unfallflucht in der Röntgenstraße

Zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch, 14 Uhr fuhr ein Unbekannter, wohl mit einem grünen Fahrzeug, gegen einen Gartenzaun in der Röntgenstraße in Höhe der 10er Hausnummer und verursachte so einen Schaden von zumindest 1.000 Euro. Ohne sich als Verursacher erkennen zu geben, fuhr der Fahrer weiter. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/5460-0.

+++

>Altenstadt: Unfallflucht in der Borngasse

Mehrere Beschädigungen musste auch die Besitzerin eines grauen Kia feststellen, als diese am Mittwoch gegen 15 Uhr zurück zu ihrem Auto kam. Dieses hatte sie zuvor gegen 12 Uhr am Straßenrand im Bereich der einstelligen Hausnummern geparkt. Auch hier scherte sich der Verursacher nicht weiter darum und machte sich aus dem Staub. Die Ermittler vermuten aufgrund der Spurenlage, dass der Flüchtige mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Büdingen, Tel: 06042/96480.

+++

>Bad Vilbel: Unfallflucht in der Kreisstraße

Einen grauen Geländewagen von VW beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Ein- oder Ausparken in Höhe der 40er Hausnummern der Kreisstraße in Dortelweil. Der Volkswagen stand zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 10 Uhr am dortigen Fahrbahnrand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1.200 Euro. Hinweise erbitten die Bad Vilbeler Ermittler unter 06101/5460-0.

+++

>Butzbach: Zapfhahn vergessen - Schlauch abgerissen

Am Donnerstag tankte ein bislang nicht bekannter Fahrzeugfahrer zwischen 16.30 Uhr und 17.45 Uhr mehrere Liter Diesel an einer Selbstbedienungstankstelle in der Philipp-Reis-Straße. Allem Anschein versäumte dieser es anschließend, die Zapfpistole zurück in die dafür vorgesehene Halterung zu hängen. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass beim anschließenden Losfahren dann der Kraftstoffschlauch abriss. Der Schadenverursacher fuhr scheinbar einfach davon. Die beschädigte Zapfsäule fiel erst einem der nachfolgenden Kunden auf. Nun ermittelt die Polizei in Butzbach und fragt nach möglichen Zeugen. Hinweise bitte unter 06033/70430.

+++

>Ortenberg: Opel aufgebockt - Alufelgen abgeschraubt

Zwischen Sonntag (7. Juni), 15.30 Uhr und Mittwoch (10. Juni), 17 Uhr machten sich Felgendiebe an einem in der Mühlgasse in Lißberg parkenden, silbernen Opel zu schaffen. Sie bockten das Auto mittels eines Wagenhebers auf und stellten es auf Holzklötze. Alle vier Alufelgen des Herstellers "OZ" mitsamt Reifen (215/40R17) nahmen sie mit. Auch bauten sie das Glas des linken Außenspiegels mitsamt Kabelsträngen aus. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise auf die Täter oder zum Verbleib des Radsatzes erbittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042/96480.

+++

>Butzbach: Unfallflucht in der Kugelherrenstraße

Einen in der Kugelherrenstraße Ecke Wetzlarer Straße parkenden grauen Opel touchierte ein anderer Autofahrer am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 19.10 Uhr. Dabei beschädigte dieser den linken Seitenspiegel sowie den Kotflügel hinten links. Der Verursacher fuhr offenbar unerkannt weiter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Butzbach in Verbindung zu setzen, Tel. 06033/70430.

+++

>Ober-Mörlen: Tote Katzen aufgefunden

Am Montagnachmittag verständigte ein Spaziergänger gegen 13.45 Uhr die Polizei, nachdem er eine Tasche aus der Usa gezogen hatte und beim Öffnen feststellen musste, dass sich darin zwei tote Katzen befanden. Aufgrund des schlechten Zustands ebendieser geht die Polizei davon aus, dass die Tiere bereits vor mehreren Wochen verstorben sein dürften. Zwischenzeitlich wurden die ehemaligen Eigentümer besagter Tasche ermittelt. Diese entsorgten die Tasche bereits vor einiger Zeit zusammen mit anderem Sperrmüll. Scheinbar hatte ein bislang Unbekannter diese vom Müllstapel mitgenommen. Die Ermittlungen dauern derzeit weiter an.

+++

>Bad Vilbel: Mehrere grüne Graffiti im Bereich Gronau

Am Mittwochnachmittag erlangte die Bad Vilbeler Polizei Kenntnis darüber, dass unbekannte Sprayer offenkundig unter Zuhilfenahme einer Schablone die Rückwand einer Garage im Niddaring verunstaltet hatten. Dort waren in grüner Farbe mehrere Buchstaben sowie zwei Hanfblätter aufgesprüht worden. Wie erste Ermittlungen inzwischen ergaben, dass identische Sprayereien auch an weiteren Örtlichkeiten innerhalb Gronaus auftauchten; unter anderem am dortigen Bahnhof sowie an einer Litfaßsäule in der Vilbeler Straße. Die Ermittler fragen nun, wo weitere Schmierereien in der beschriebenen Form festgestellt wurden. Hinweise bitte unter 06101/5460-0.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

