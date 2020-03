POL-WE: +++ Von Fahrbahn abgekommen +++ Auffahrunfall an Fußgängerüberweg +++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

>Florstadt: Von Fahrbahn abgekommen

In einen Gartenzaun krachte am gestrigen Dienstag (10. März) der Fahrer eines blauen Ford. Gegen 19 Uhr war der 24-jährige Büdinger auf der L3190 von Nieder-Mockstadt nach Stockheim unterwegs. Im Bereich eines dortigen Anwesens kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Grundstücksumfriedung. Dabei zog sich der 24-Jährige leichtere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Da der Ford nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 3.000 Euro.

>Butzbach: Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Eine 53-jährige Butzbacherin fuhr am Dienstag (10. März) gegen 12 Uhr mit einem blauen Citroen die August-Storch-Straße entlang und verließ den dortigen Kreisverkehr in Richtung Wetzlarer Straße. Da eine Fußgängerin dort einen Zebrastreifen überqueren wollte, stoppte die 53-Jährige ihr Auto. Eine nachfolgende 23-jährige Fahrerin eines blauen Peugeot bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die 43-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

