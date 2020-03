Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Autobahn 5: +++ Auffahrunfall im morgendlichen Berufsverkehr - ein Verletzter +++

Friedberg (ots)

>Autobahn 5: Auffahrunfall im morgendlichen Berufsverkehr - ein Verletzter

Am Dienstag (03. März) war ein 48-jähriger Mainzer gegen kurz vor 08 Uhr auf der Bundesautobahn 5 von Frankfurt in Richtung Kassel unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bad Nauheim und Butzbach befuhr er die linke von drei Spuren und prallte in das Heck eines vorausfahrenden grauen Ford eines 47-jährigen Bad Homburgers. Der Audi schleuderte daraufhin über den mittleren sowie rechten Fahrstreifen. Dabei berührte er einen braunen VW, in dem ein 42 Jahre alter Friedberger saß.

Der Audi kam schließlich auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der Mainzer wurde dabei nicht lebensbedrohlich, jedoch schwer verletzt. Er stand nicht unter Alkoholeinfluss. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Männer aus Bad Homburg und Friedberg blieben nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen war die Autobahn in Richtung Kassel kurzzeitig voll gesperrt.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizeiautobahnstation Mittelhessen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06033/7043 5010 zu melden.

