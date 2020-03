Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: +++ mit Rotweinflasche geschlagen +++ Einbruch in Mehrfamilienhaus +++ Zusammenprall mit Gegenverkehr +++

Friedberg (ots)

>Friedberg: Mit Rotweinflasche geschlagen

Am Samstag (29. Februar) betrat ein 31-jähriger Friedberger gegen kurz nach 9 Uhr einen Einkaufsmarkt in der Fauerbacher Straße. Aus einem dortigen Regal nahm er eine Rotweinflasche. Die Flasche schlug er einem Angestellten dann gegen den Hinterkopf, sodass dieser verletzt zu Boden stürzte. Kollegen des Verletzten hielten den 31-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Geschädigte musste durch Rettungskräfte versorgt werden, da er eine blutende Kopfverletzung erlitten hatte.

>Butzbach: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am vergangenen Freitag (28. Februar) hebelten bislang unbekannte Straftäter ein Fenster eines Mehrfamilienhauses Am Steingarten auf. Irgendwann zwischen 18 - 20 Uhr durchwühlten sie die Wohnung einer Anwohnerin. Was die Einbrecher letztlich entwendeten, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Friedberg bittet unter Tel: 06031/6010 um Hinweise.

>Bad Nauheim: Zusammenprall mit Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos kam es am Samstag (29. Februar) im Eleonorenring. Dabei erlitten zwei Beteiligte leichte Verletzungen.

Was war passiert? Gegen 11.40 Uhr befuhr eine 85 Jahre alte Frankfurterin mit ihrem silbernen Mercedes den Eleonorenring. In Höhe der Berliner Straße kam sie nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen dort geparkten blauen Toyota sowie einen Baum und prallte schließlich gegen einen entgegenkommenden blauen Audi.

Die 85-Jährige sowie die Beifahrerin des Audi wurden während des Unfalls leicht verletzt und von Rettungskräften in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit.

Der Sachschaden befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand im unteren, fünfstelligen Bereich.

Wie es überhaupt zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Friedberg. Wer Angaben zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich unter Tel: 06031/6010 zu melden.

