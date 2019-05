Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Unfallflucht - war gar keine

Friedberg (ots)

Die mit Pressemeldung von heute Morgen versandte Meldung kann als "erledigt" angesehen werden. Die Unfallverursacherin hatte sich bereits bei der Polizei gemeldet und ihr Missgeschick mitgeteilt. Die Unfallmeldung ging bei verschiedenen Dienststellen ein und konnte inzwischen zusammengeführt werden.

Hier die Ursprungsmeldung:

Mercedesfahrerin flüchtete nach Schleuderpartie

Friedberg: Eine Hanauerin musste mit ihrem VW am Dienstag, gegen 14.35 Uhr an der Rot zeigenden Ampel auf der Bundesstraße 3 bei Friedberg anhalten. Sie war in grobe Richtung Süden unterwegs. Von der Bundesstraße 455 kommend auf die B3 fuhr an der Kreuzung eine Mercedesfahrerin in Richtung Süden auf. Bei regennasser Fahrbahn kam ihr PKW jedoch ins Schleudern und prallte gegen den VW der Hanauerin an dem ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Trotz des Schadens fuhr die VW-Fahrerin aber einfach weiter. Ihr Fahrzeug soll eine silberfarbene / graue Limousine gewesen sein. Die Fahrerin wird als etwa 60 Jahre alt mit schulterlangen dunkelrot-bräunlichen Haaren, etwa 1.68 m groß und mit dunklem Oberteil beschrieben. Um Hinweise auf sie und ihren PKW bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

