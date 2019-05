Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Dieb weckt Anwohnerin in Wenings ++ Fett brannte in Gronau ++ Unfallflucht nach Schleuderpartie auf der B3 ++ Rehe überlebten nicht ++ Damenrad in Dortelweil gestohlen ++ Stromkasten beschmiert

Friedberg (ots)

Verteilerkasten bemalt

Altenstadt: In der Feldgemarkung, in der Nähe des Schützenhauses, beschmierten Unbekannte zwischen 21.30 Uhr am Montag und 11.20 Uhr am Dienstag einen Verteilerkasten. Eine Spaziergängerin stellte die Schmiererei fest und verständigte die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, die nun um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet.

Fett geriet in Brand

Bad Vilbel: In einer Küche in einem Zweifamilienhaus in der Bachwiesenstraße in Gronau wollten die Bewohner am Dienstagabend Fett erhitzen. Dieses geriet gegen 21.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache in Brand und griff auf die Kücheneinrichtung über. Die Feuerwehr musste den Brand löschen, bei dem ein Schaden von rund 30.000 Euro entstand. Die beiden Bewohner kamen mit dem Verdacht auf eine leichte Rauchgasintoxikation zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Damenrad geklaut

Bad Vilbel: Am Fahrradständer am Bahnhof im Weitzesweg in Dortelweil stand am Dienstag, zwischen 07.50 und 13 Uhr, das türkisfarbene Pegasus Piazza Damenrad einer Vilbelerin. Obwohl es mit einem Schloss gesichert war, konnte ein Dieb das Fahrrad im Wert von 500 Euro entwenden. Um Hinweise auf den Verbleib des Damenrades bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Mit Reh kollidiert

Butzbach: Nach einem Unfall auf der Kreisstraße 18 zwischen Pohl-Göns und Ebersgöns musste die Polizei am frühen Mittwochmorgen ein Reh von seinen Leiden erlösen. Mit dem PKW eines 18-jährigen Altenstädter war es kollidiert und schwer verletzt worden. Am PKW entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Mercedesfahrerin flüchtete nach Schleuderpartie

Friedberg: Eine Hanauerin musste mit ihrem VW am Dienstag, gegen 14.35 Uhr an der Rot zeigenden Ampel auf der Bundesstraße 3 bei Friedberg anhalten. Sie war in grobe Richtung Süden unterwegs. Von der Bundesstraße 455 kommend auf die B3 fuhr an der Kreuzung eine Mercedesfahrerin in Richtung Süden auf. Bei regennasser Fahrbahn kam ihr PKW jedoch ins Schleudern und prallte gegen den VW der Hanauerin an dem ein Schaden von rund 600 Euro entstand. Trotz des Schadens fuhr die VW-Fahrerin aber einfach weiter. Ihr Fahrzeug soll eine silberfarbene / graue Limousine gewesen sein. Die Fahrerin wird als etwa 60 Jahre alt mit schulterlangen dunkelrot-bräunlichen Haaren, etwa 1.68 m groß und mit dunklem Oberteil beschrieben. Um Hinweise auf sie und ihren PKW bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Diebstahl während der Messe

Friedberg: Auf der Messe Wetterau auf der Seewiese am vorletzten Wochenende befanden sich offenbar nicht nur interessierte Besucher, sondern auch Diebe. Zwischen 19 Uhr am Sonntag und 08 Uhr am Montag entwendeten sie von dem Stand einer Orthopädie eine "Jura WE8 Dark Inox" Kaffeemaschine und ein Paar "Leguano"-Schuhe. Der Stand befand sich im Messezelt 2. Der Wert der Beute liegt bei rund 1800 Euro. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Anwohnerin von Dieb geweckt

Gedern: Ein Geräusch an ihrer Wohnungstür vernahm eine Anwohnerin Am Bäders in Wenings in der Nacht zum heutigen Mittwoch. Gegen 01.40 Uhr versuchte ein unbekannter Mann die Tür zu ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu öffnen, was ihm nicht gelang, da diese verschlossen war. Die unverschlossene Haustür hatte der Fremde genutzt, um überhaupt in das Haus zu gelangen. Da er im Haus nicht weiterkam, durchsuchte er anschließend die Garage auf dem Grundstück. Dort fand er ein weißes BMX Kinderrrad, welches er mitgehen ließ. Die Anwohnerin konnte einen schlanken Mann, etwa 1.80m groß, 20 Jahre alt, mit schwarzer Basecap, schwarzer Jacke und einer auffällig roten Hose beobachten. Er hatte eine Taschenlampe dabei. Da der Dieb unerkannt entkommen konnte, bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, um weitere Hinweise auf ihn.

PKW contra Reh

Kefenrod: Auf der Landstraße 3010 zwischen Kefenrod und Nieder-Seemen kollidierte eine 46-jährige Kefenroderin am Dienstag, gegen 21.50 Uhr, mit einem Reh. Am PKW entstand dabei ein Schaden von rund 3000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Reh lief nach dem Unfall davon, weshalb ein Jagdpächter zur Nachsuche nach dem Tier verständigt wurde.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

