Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Zweiradfahrer stürzte - Autofahrer fuhr davon bei Altenstadt ++ Einbrüche in Ranstadt ++ Bad Nauheimer zum dritten Mal erwischt ++ Werkzeug in Klein-Karben gestohlen ++ u.a.

Friedberg (ots)

Zweiradfahrer stürzte - Unfallverursacher fuhr davon

Altenstadt: Zeugen nach einem Unfall bei Altenstadt am Donnerstagnachmittag sucht die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0. Ein 17-jähriger Altenstädter fuhr mit seinem Kleinkraftrad gegen 16.55 Uhr auf der Bundesstraße 521 von Altenstadt nach Lindheim und wollte nach links in die Altenstädter Straße abbiegen. Ohne einen für den 17-Jährigen erkennbaren Grund bremste der Autofahrer vor ihm auf der Abbiegespur plötzlich stark ab. Der 17-Jährige musste daher ebenfalls stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern. Dabei kam er auf der regennassen Fahrbahn zu Fall und zog sich eine Verletzung am Knie zu. Der bremsende Autofahrer bog nach dem Unfall in die Altenstädter Straße Richtung Lindheim ab, womöglich ohne den Sturz des Jugendlichen bemerkt zu haben. Eine Verkehrsteilnehmerin fragte den 17-Jährigen, ob er Hilfe benötigt. Sie wird als Zeugin gesucht und gebeten sich bei der Polizei zu melden. Ebenso bittet die Polizei um Hinweise zum Unfallhergang und zum PKW, der vor dem Jugendlichen fuhr.

*

Fahrradfahrer leicht verletzt

Bad Vilbel: Die Landstraße 3008 im Bereich des Dottenfelder Hofes überquerte ein 15-jähriger Radfahrer aus Bad Vilbel am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, bei vermutlich rot zeigender Ampel. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 78-Jährigen aus Schöneck, der in Richtung Bad Vilbel fuhr. Der Fahrradfahr kam zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Zur Untersuchung brachte ein Rettungswagen ihn ins Krankenhaus. An Fahrrad und PKW entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Der Autofahrer blieb unverletzt.

*

Wirksamer Einbruchschutz

Butzbach: Die technische Sicherung eines Hauses blieb für einen Einbrecher am Donnerstag in der Bahnhofsallee in Ostheim unüberwindbar. Zwischen 12.30 und 16.30 Uhr versuchten Unbekannte zunächst eine Terrassentür eines Wohnhauses aufzuhebeln und schlug dann ein Loch in die Scheibe, um die Tür öffnen zu können. Aufgrund der mechanischen Sicherungen an Tür gelang den Tätern dies nicht, sie kam nicht in das Wohnhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro, die psychischen Belastungen infolge eines Einbruchs bleiben den Hausbewohnern jedoch erspart. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, bittet um Hinweise zu dem Einbruchversuch.

Wer selbst sein Haus vor Einbrechern bestmöglich schützen möchte, der hat die Möglichkeit eine kostenfreie Beratung von der Kriminalpolizeilichen Beraterin, Sylvia Jacob, in Anspruch zu nehmen. Unter der Tel. 06031-601-153, können Termine mit ihr vereinbart werden.

*

Mountainbike an Schule geklaut

Friedberg: Vom Gelände einer Schule Am Seebach entwendete ein Dieb zwischen 07.45 und 11.30 Uhr am Donnerstag das schwarz-weiße Bulls Mountainbike eines Schülers. Dieser hatte das Fahrrad im Wert von 800 Euro mit einem Schloss an einer Treppe angeschlossen. Um Hinweise auf den Verbleib des Fahrrades bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

*

Zum dritten Mal erwischt

Friedberg: Am Donnerstagmorgen, gegen 09.40 Uhr, ist eine Streife der Polizeistation Friedberg gerade auf dem Rückweg zur Dienststelle, als den Beamten ein Autofahrer entgegenkommt, den sie bereits von vorherigen Fällen kennen. Die Polizisten stoppen den 54-jährigen Bad Nauheimer und stellen fest, dass er nicht nur - wie vermutetet - ohne Fahrerlaubnis fährt, sondern auch noch deutlich nach Alkohol riecht. Über 3,1 Promille zeigt der Atemalkoholtest bei dem Bad Nauheimer an. Seine Fahrt endet damit natürlich und er muss die Polizisten zur Dienststelle begleiten. Dort stellt sich heraus, dass er da gerade erst herkommt. Der Nauheimer kam von einer Vernehmung, zu der er bei der Polizei aufgrund eines vorangegangenen Falls der Trunkenheit im Straßenverkehr vorgeladen war. Bereits am 16. März beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 54-Jährigen, nachdem sich bei einer Verkehrskontrolle der Verdacht der Trunkenheit im Straßenverkehr bei ihm ergab. Am 21. März erwischte eine Streife der Polizeistation Friedberg den Bad Nauheimer erneut, als er wieder unter Alkoholeinfluss stehend und ohne Fahrerlaubnis unterwegs war.

*

Werkzeug geklaut

Karben: Eine Scheibe eines weißen Mercedes Kleintransporters schlug ein Unbekannter zwischen 16.30 Uhr am Mittwoch und 07 Uhr am Donnerstag in der Goethestraße in Klein-Karben ein. Abgesehen hatte es der Dieb auf die Werkzeuge, die im Fahrzeug lagen. Wieviel Beute die Täter machen konnten ist noch unklar. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Einbrüche und Einbruchversuche in Ranstadt

Ranstadt: Im Zusammenhang miteinander dürften zwei Einbrüche und ein Einbruchversuch stehen, die der Polizei am Donnerstag gemeldet wurden. In der Nacht zum Donnerstag machten sich Einbrecher im Mischgebiet zwischen der Bundesstraße 455 und dem Neubaugebiet in Ranstadt zu schaffen.

Eine geringe Menge Bargeld in einer blauen Geldkassette konnten Einbrecher zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 07.45 Uhr am Donnerstag aus einem Handwerksbetrieb im Karl-Klein-Ring entwenden. Die Täter hebelten die Tür zum Büroraum auf und öffneten auch in diesem abgeschlossene Behältnisse, um sie nach Wertsachen zu durchsuchen.

Ebenfalls im Karl-Klein-Ring konnten Einbrecher in einer Maschinenbau-Firma Beute machen. Auf noch unbekannte Weise gelangen die Täter in das Büro der Firma und entwendeten eine kleine Menge Bargeld. Zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 05.30 Uhr am Donnerstag müssen die Täter hier am Werk gewesen sein.

Zugang versuchten sich Einbrecher auch zwischen 17.30 Uhr am Mittwoch und 06.30 Uhr am Donnerstag zu einer Elektrotechnik-Firma in der Hassia-Höhe zu verschaffen. Die Täter scheiterten hier jedoch und kamen nicht in das Gebäude. Trotz allem entstand durch die Hebelversuche der Täter ein Schaden von rund 1000 Euro.

Um Hinweise in diesen Fällen bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell