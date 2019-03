Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Betrunken am Steuer in Bad Vilbel ++ LKW kracht in Sperranhänger auf der A5 ++ Unfallfluchten in Friedberg, Rosbach und Karben ++ u.a.

Friedberg (ots)

Pressemeldungen vom 26.03.2019

Außenspiegel abgefahren

Friedberg: Einem Am Dachspfad geparkten Skoda Fabia fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den linken Außenspiegel ab. Ohne sich weiter um den Schaden von etwa 200 Euro zu kümmern verließ er die Unfallstelle und flüchtete. Der Unfall geschah zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 7 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Beschädigten VW zurückgelassen

Rosbach: Möglicherweise beim Rangieren, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am letzten Freitag (22.3.) zwischen 9 Uhr und 12.15 Uhr einen geparkten VW Golf in der Grabenstraße in Rodheim. Ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern verließ der Verursacher die Unfallstelle. Am silbernen VW entstanden Kratzer an der Stoßstange vorne links. Der Schaden beträgt knapp 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Wöllstadt: Ein schwarz-weißes Mountainbike im Wert von ca. 200 Euro ergaunerten Diebe aus einem Schuppen im Birkenweg in Ober-Wöllstadt. Das Rad war dort mit einem Schloss gesichert abgestellt und offenbar zwischen dem 12. März und letztem Sonntag entwendet worden. Hinweise auf Tat, Täter und den Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Friedberg, Tel.: 06031/601-0 entgegen.

Sperranhänger übersehen

Wetterau A5: Arbeiten im Baustellenbereich auf Autobahnen bedeuten für die eingesetzten Arbeiter immer ein besonders hohes Risiko. Durch Bekleidung in reflektierenden Warnfarben, mittels Beschilderungen und aufwändigem Equipment wird versucht, dem Rechnung zu tragen und die Gefahr so weit wie möglich zu minimieren. Dass der Faktor Mensch dabei ein ganz Wesentlicher ist, zeigte sich erneut Dienstagnacht auf der A5. In Richtung Süden war der rechte Fahrstreifen in Höhe der Auf- und Abfahrt Ober-Mörlen wegen einer Nachtbaustelle gesperrt. Die Verkehrsleitanlage zeigte dies deutlich durch ein rotes X an. Zur Sicherheit der Arbeitskräfte im Baustellenbereich riegelte ein sogenannter Sperranhänger den Fahrstreifen ab. Der Fahrer eines LKW über 3,5 Tonnen übersah offenbar sowohl die Zeichen der Verkehrsleitanlage, als auch den Sperranhänger. Als er die Baustelle und ihre Absperrung wahrnahm, war es zum Fahrspurwechsel oder dem Abbremsen zu spät. Er fuhr in den Sperranhänger hinein. Am LKW entstand Schaden von ca. 5000 Euro. Der Sperranhänger im Wert von ca. 10.000 Euro hat nur noch Schrottwert. Glücklicherweise kamen weder Arbeiter noch Fahrer oder Beifahrer des Lasters beim Unfall zu Schaden.

Einbrecher ohne Beute

Altenstadt: Während die Bewohner eines Hauses in der Rosenstraße in Oberau zuhause waren, verschafften sich Einbrecher Zugang zur Wohnung. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster zur Garage und gelangten von dort durch eine unverschlossene Brandschutztür in die Wohnung. Möglicherweise war der Aufenthalt der Bewohner der Grund, weshalb die Gauner ihr Vorgehen abbrachen und ohne Beute verschwanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Besser spät als nie

Karben: Eine Karbenerin zeigte am Samstagvormittag eine Unfallflucht bei der Polizei an. Jemand hatte einen Schaden von ca. 1500 Euro an ihrem, in der Rathausstraße geparkten PKW hinterlassen und die Unfallstelle unerlaubt verlassen, ohne sich zu erkennen zu geben. Kurze Zeit nach dem Besuch der Polizeistation, meldete sich der Verursacher, ein 26-jähriger Karbener, bei ihr. Er gab an, dass er beim Ausfahren aus einer Grundstücksausfahrt am Freitag, 22.03.2019, gegen 23.00 Uhr gegen ihr Fahrzeug gefahren sei. Der Schaden an seinem Fahrzeug liegt bei ca. 3000 EUR. Die verspätete Meldung erspart ihm nicht die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht. Inwieweit seine verspätete Meldung strafmildernd zu berücksichtigen ist, wird das Gericht entscheiden.

Betrunken am Steuer

Bad Vilbel: Am Sonntag, 24.03.2019, gg. 01:30 Uhr befuhr eine 37 jährige ukrainische Staatsbürgerin mit ihrem BMW mit polnischer Zulassung die Frankfurter Straße. Dabei streifte sie einen Absperrpoller, der nicht beschädigt wurde. Durch einen Zeugen konnte die Fahrerin aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise erkannt werden. Eine Polizeistreife hinderte sie an der Weiterfahrt. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,77 Promille. Zwecks Durchführung einer Blutentnahme wurde sie zur Dienststelle nach Bad Vilbel verbracht und dort ausgenüchtert.

Türen beschädigt

Bad Vilbel: Zwischen Montag gegen 20.30 Uhr und kurz nach Mitternacht kam es in der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall. Offenbar kam ein Fahrzeug aus Richtung Frankfurter Straße und streifte im Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten weißen Suzuki. Dabei entstanden Kratzer und Dellen an beiden Türen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 1500 Euro belaufen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich darum weiter zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

