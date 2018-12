POL-WE: Zeugen nach Unfallflucht auf Baumarktparkplatz gesucht !

Friedberg (ots) - Zeugen nach Unfallflucht auf Baumarktparkplatz gesucht!

Bad Vilbel: Der Besitzer eines blauen Opel Merivas parkte sein Auto am Samstag gegen 14 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Zeppelinstraße in Massenheim. Während er durch die Gänge mit Farben und Gartenartikeln schlenderte erklang eine Lautsprecherdurchsage. Der Fahrer des blauen Opel Meriva werde gebeten, zur Information zu kommen. Sein Fahrzeug sei angefahren worden. Schnell und vermutlich auch aufgeregt eilte der Mann zur Information, wo ihm eine Zeugin mitteilte, dass ein silbernes Auto seinen Opel angefahren und beschädigt habe. Beim Nachsehen stellte er tatsächlich fest, dass am Radkasten auf der Fahrerseite hinten ein Schaden von etwa 500 Euro vorhanden war. Der Unfallverursacher hatte den Parkplatz bereits verlassen und damit eine Unfallflucht begangen. Die Polizei Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten. Es soll einen lauten "Rumms" beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gegeben haben. Auch die Zeugin, die den Opel-Besitzer ausrufen ließ wird gebeten, sich nochmals mit der Polizei in Bad Vilbel unter o.a. Rufnummer in Verbindung zu setzen.

Corina Weisbrod

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell