POL-WE: Zwei Männer nach Einbruch in Büdingen in Untersuchungshaft ++ Vandalismus auf Schulgeländen in Nidda und Friedberg ++ Vermisstensuche in Bad Vilbel ++ u.a.

Friedberg (ots) - Mit Hammer gegen Haustür

Bad Nauheim: Am Römerkastell meinte ein Mann am Freitag, gegen 19.55 Uhr, seinen Unmut an einer Haustür auslassen zu müssen, deren Glasscheibe er mit einem Hammer einschlug, nachdem der Hausbesitzer ihn auf eine Müllentsorgung auf seinem Grundstück angesprochen hatte. Etwa 1.80m groß ist der Mann, auf den die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, nun um Hinweise bittet. Er trug ein dunkles T-Shirt, eine dunkle lange Hose, einen Rucksack und - für das Wetter ungewöhnlich - eine dunkle Wollmütze. Gegen den Unbekannten wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

*

Frisch gestrichen

Bad Nauheim: Die Mülltonnen-Boxen auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in der Schwalheimer Straße waren gerade erst neu gestrichen, als ein Unbekannter sie in der Nacht zum Samstag mit einem roten Graffiti überzog. Zwischen 23 und 10.30 Uhr muss der Schmierfink am Werk gewesen sein, zu dem die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise bittet.

*

Lampen beschädigt

Bad Nauheim: Einen Schaden von etwa 300 Euro richtete ein Vandale zwischen 18 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag Am Römerkastell an einem weißen Mercedes GLK an. Der Täter beschädigte eine Beleuchtungseinheit des PKW. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Täter.

*

Seitenscheibe eingeschlagen

Bad Vilbel: Am Sonntag, zwischen 04.20 und 15 Uhr, schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines grauen Seat Leon ein, der auf einem Parkplatz Am Südbahnhof abgestellt war. Die Täter richteten einen Schaden von rund 500 Euro an. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

*

Vermisstensuche - Seniorin wohlbehalten gefunden

Bad Vilbel: In einer Kleingartenanlage in Bad Vilbel verbrachte eine Seniorin aus Frankfurt den Sonntagnachmittag mit ihrer Familie. Die demente Seniorin wagte dann jedoch gegen 15 Uhr alleine einen Spaziergang und verließ dazu in einem unbeobachteten Moment das Grundstück. Nachdem die Angehörigen die Polizei verständigten, begann die Suche nach der orientierungslosen Frau. Zwei Mantrailer - Hunde kamen dazu zum Einsatz, die die Spur der Frau aufnahmen. Noch während der Suchmaßnahmen konnte die Seniorin jedoch wohlbehalten aufgefunden werden, sie hatte sich in ein Seniorenheim in Bad Vilbel begeben, dessen Mitarbeiter die Polizei verständigten.

*

Vandalismus

Bad Vilbel: Zeugen informierten in der Nacht zum Samstag, gegen 03.45 Uhr, die Polizei und berichteten von Vandalen, die in der Niddastraße ihr Unwesen trieben. Die Polizei konnte einen 22-jährigen Bad Vilbeler antreffen, der im Verdacht steht mehrere Blumenkübel und eine Baustellenabtrennung umgeworfen zu haben. Auch zwei verbogene Verkehrsschilder und ein beschädigter Zeitungskasten gehen vermutlich auf die Rechnung des 22-Jährigen. Zeugen oder weitere Geschädigte melden sich bitte bei der Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Roller geklaut

Bad Vilbel: Mit einer Stahlkette an einem Verkehrsschild auf einem Parkplatz in den hohen Hausnummern des Berkersheimer Weges sicherte ein Anwohner seinen schwarzen Yamaha Motorroller. Einen Dieb hielt dies allerdings nicht davon ab, zwischen 23 Uhr am Sonntag und 05.30 Uhr am Montag den Roller zu stehlen. Um Hinweise auf den Verbleib des Zweirades, an dem die Kennzeichen 903AID angebracht waren, bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

*

Mit Faust beschädigt

Bad Vilbel: Einen Schaden von etwa 800 Euro verursachte ein Vandale am Samstagnachmittag an einem silberfarbenen Ford Focus. Nur kurz ließ der Fahrer diesen in der Dieselstraße zwischen 15 und 15.15 Uhr aus den Augen. Als er zum Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Sprung an einer Scheibe auf der Beifahrerseite, der vermutlich durch einen Faustschlag gegen diese entstand. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

*

Vom Hund verschreckt

Büdingen: Gewaltsam verschafften sich Einbrecher am Sonntag, zwischen 15 und 16.30 Uhr, durch den Keller Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hinterpforte in Rohrbach. Vermutlich verschreckte der Hund des Hauses die Täter, die das Haus ohne Beute verließen. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Büdingen: Der ausgelöste Einbruchalarm verriet zwei Einbrecher, die in der Nacht zum Sonntag, gegen 02 Uhr, gewaltsam in einen Discounter in der Düdelsheimer Straße einbrachen. Die Täter brachen die gläsernen Schiebetüren auf und machten sich im Kassenbereich des Marktes an der Tabakauslage zu schaffen, wobei sie einen Schaden von rund 8.000 Euro anrichteten. Diverse Zigaretten, Tabak und Schnaps im Wert von rund 2.500 Euro hatten sie bereits zum Abtransport bereitgestellt, als die Polizei eintraf und die beiden Täter festnehmen konnte. Bei den Tätern handelt es sich um einen 18-jährigen Asylbewerber aus Ortenberg und einen 40-jährigen Asylbewerber aus Büdingen. Sie wurden am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

*

Räder abmontiert

Büdingen: Auf einem Parkplatz in der Vogelsbergstraße machte sich ein Dieb zwischen 22 Uhr am Donnerstag und 05 Uhr am Samstag an einem grauen BMW zu schaffen. Die kompletten Reifen demontierte der Dieb und ließ sie mitgehen. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang entgegen.

*

Zweirad gestohlen

Büdingen: Am Nußgraben entwendete ein Dieb zwischen 18 Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag ein schwarzes Yamaha DT125 R Motorrad im Wert von rund 500 Euro. Um Hinweise auf den Verbleib des Zweirades bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Einbruch in Düdelsheim

Büdingen: Mit drei Fahrrädern müssen die Täter das Grundstück Im Hinterfeld in Düdelsheim verlassen haben, auf dem sie am Samstag, zwischen 12 und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus einbrachen. Die Täter hebelten die Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten anschließend sämtliche Wohnräume. Bargeld, Schmuck und Münzen konnten sie dabei erbeuten. Zudem ließen sie drei Fahrräder aus der Garage mitgehen. Um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0.

*

Mann schwer verletzt

Büdingen: In der Nacht zum Samstag, um kurz nach 04 Uhr, kam es in einer Gaststätte am Marktplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen und 25-jährigen Büdinger. Der Streit setze sich aus der Gaststätte heraus bis auf den Marktplatz fort und wurde offenbar nicht nur mit Worten, sondern auch mit Schlägen geführt. Der 25-Jährige zog sich vermutlich durch einen Schlag gegen den Kopf schwere Verletzungen zu, wodurch er das Bewusstsein verlor. Ob ihm der 24-Jährige den Schlag versetzte ist noch unklar. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten dies nachzuholen, Tel. 06042-9648-0.

*

Einbruchversuch in Kindergarten

Butzbach: In eine zum Kindergarten gehörende Wohnung in der Schillerstraße wollten Unbekannte zwischen 14 Uhr am Mittwoch und 13.30 Uhr am Freitag einbrechen. Da die Täter an zwei Fenstern und einer Tür hebelten, entstand ein Schaden von rund 2000 Euro. In die Wohnung gelangten die Täter nicht. Um Hinweise bittet die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0.

*

Bank brannte

Friedberg: Feuer auf dem Gelände der Henry-Benrath-Schule Am Seebach bemerkte eine Passantin am Samstagabend, gegen 21.55 Uhr. Wie sich herausstellte brannte eine Kunststoffbank, die vermutlich von Unbekannten in Brand gesetzt wurde. Das Feuer beschädigte auch eine zweite Bank, so dass der Schaden sich auf rund 800 Euro beläuft. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

*

Sachbeschädigung auf Schulgelände

Nidda: Auf dem Schulhof des Gymnasiums trieben Unbekannte zwischen 17 Uhr am Freitag und 08 Uhr am heutigen Montag ihr Unwesen. Sie rissen den Handlauf an einer kleinen Treppe aus der Wandverankerung und richteten damit einen Schaden von rund 350 Euro an. Die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, bittet um Hinweise, wer sich am Wochenende auf dem Schulgelände herumtrieb.

*

Bei Auseinandersetzung verletzt

Wöllstadt: In einem Mehrfamilienhaus in der Kleinen Burggasse gerieten am frühen Samstagmorgen, gegen 03 Uhr zwei Männer in einen handgreiflichen Streit, der sich auch auf die Straße vor dem Wohnhaus verlagerte. Der Grund für die Auseinandersetzung zwischen den beiden Bekannten ist noch unklar. Einer von beiden, ein 54-Jähriger, verletzte sich dabei schwer und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten sich mit der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten

Bad Nauheim: Auf dem Parkplatz des Rewe-Center in der Georg-Scheller-Straße beschädigte ein Unbekannter zwischen 11.45 und 12.30 Uhr am Samstag einen schwarzen Skoda Rapid an der hinteren Stoßstange. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher, der einen Schaden von rund 400 Euro hinterließ.

Bad Nauheim: Einen Schaden von etwa 400 Euro verursachte ein Nutzer des Parkplatzes der Kaiserbergklinik am Sonntag an einem blauen Citroen Saxo. Zwischen 13 und 19.30 Uhr kam es zum Unfall, zu dessen Verursacher die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, um Hinweise bittet.

Butzbach: Gegenüber dem Friedhof in Nieder-Weisel fuhr ein Unbekannter zwischen 12.30 Uhr am Donnerstag und 10 Uhr am Freitag gegen den Zaun einer Grundstückseinfriedung und beschädigte einen Pfosten. Die Polizei in Butzbach, Tel. 06033-7043-0, nimmt Hinweise auf den Unfallverursacher entgegen, der einfach davon fuhr.

Karben: Einen Jeep Compass fuhr vermutlich der Unfallverursacher, der zwischen 17 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag in der Rendeler Straße in Klein-Karben mit einem schwarz-roten Smart Cabrio kollidierte. Der Unfallverursacher flüchtete, ließ jedoch den Außenspiegel seines PKW zurück. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise.

Nidda: Im Fliederweg in Wallernhausen stand am Freitag der blaue Opel Vectra eines Mannes aus Nidda. Zwischen 15.55 und 10.30 Uhr streifte ein Unbekannter den PKW an der Fahrerseite und verursachte einen Schaden von etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen, weshalb die Polizei in Nidda, Tel. 06043-984-707, um Hinweise bittet.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: poea-fb.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell