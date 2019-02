Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Pkw in Großauheim aus dem Main geborgen

Großauheim (ots)

Am Freitag, 22. Februar 2019, gg. 22:40 Uhr meldet die Leitstelle Offenbach, dass ein geparkter Pkw in Höhe der Ortslage Großauheim offensichtlich in den Main gerollt ist und zu Tal treibt. Die Feuerwehr in Hanau sei bereits verständigt.

Die sofort zum Einsatzort entsandte Streife der WSP-Station Frankfurt/Main bestätigt die Angaben und teilt weiterhin mit, dass das Fahrzeug gg. 23:20 Uhr gesunken ist nun und am Rand der Fahrrinne = Schifffahrtsstraße der Binnenschiffe liegt. Personen befinden sich offensichtlich nicht mehr im Fahrzeug.

Die durchgehende Schifffahrt im Bereich der Schleusen Groß-Krotzenburg und Mühlheim wird auf Veranlassung der WSP durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung informiert (gewahrschaut).

In der Folge sollte das Fahrzeug noch in der Nacht durch Taucher der Feuerwehr Hanau gesichert und geborgen werden. Hierzu wurde die Schifffahrt teilweise gesperrt.

Am 23.02.2019, gg. 00:30 Uhr wurde entschieden, das Fahrzeug in der Nacht nicht mehr zu bergen, um eine Beschädigung des Fahrzeugs und damit möglicherweise den Austritt von Betriebsstoffen in den Main zu verhindern.

Statt dessen markieren die Taucher der Feuerwehr den Liegeort des Pkw mit einer Boje und bereiten die Bergung durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung für Montag, 25.02.2019, vor. Die WSP-Station Frankfurt veranlasst über den Nautischen Informationsfunk Binnenschifffahrt (NIF) eine entsprechende Warnmeldung.

Am heutigen Morgen gegen 10:00 Uhr war es dann soweit:

Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in Aschaffenburg, Außenstelle Hanau, fuhren mit schwerem Bergegerät zur Unfallstelle, bargen den Pkw aus der Bundeswasserstraße und setzten ihn am Ufer ab. Eine Gewässerverunreinigung durch Betriebsstoffe konnte aufgrund der Bergung vermieden werden.

