Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Größere Suchmaßnahmen nach Hilferufen

Ortslage Raunheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:40 Uhr, wurden auf der Bundeswasserstraße Main, durch die Besatzung eines talfahrenden Gütermotorschiffes, Hilferufe wahrgenommen. Die Besatzung des Gütermotorschiffes teilte mit, dass es sich vermutlich um eine männliche Stimme gehandelt hat, welche mehrmals aus Richtung Raunheimer Ufer, zwischen Autobahnbrücke Eddersheim und dem Hafen Raunheim, gerufen hat. Wegen der tageszeitbedingten Dunkelheit konnte jedoch keine Person gesehen werden. Da nicht zweifelsfrei festgestellt werden konnte, wo sich die rufende Person befand, wurde nach ihr mit starken Kräften von Feuerwehr, DLRG und Polizei an Land und zu Wasser gesucht. Hierzu wurde die Schifffahrt auf dem Main für die Dauer der Suchmaßnahmen gesperrt. Trotz intensiver Suche konnten keine Hinweise auf eine Person in Not, im bzw. am Wasser oder an Land, festgestellt werden. Daraufhin wurden die Maßnahmen durch die eingesetzten Kräfte eingestellt und die Schifffahrt auf der Bundeswasserstraße Main wieder frei gegeben.

Rückfragen bitte an:



Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

Wiesbadener Straße 99

55252 Mainz-Kastel

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 06134 - 602 6520 bis 6521

Fax: 06134/602-6529

https://www.polizei.hessen.de/Dienststellen/Hessisches-Bereitschaftsp

olizeipraesidium

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell