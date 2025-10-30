Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 13-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

(nie)Seit Mittwoch, dem 29.10.2025, wird der 13-jährige Isagha Bah aus Wiesbaden vermisst, nachdem er nicht wie vereinbart nach Hause zurückgekehrt ist.

Der Vermisste ist ca. 190 cm groß. Er war zuletzt mit einer braunen Jacke, einer rot-beige karierten Hose sowie Schuhen der Marke "Timberland" bekleidet. Darüber hinaus trägt er eine schwarze Umhängetasche.

Als Anlaufadressen von Isagha sind der Hauptbahnhof Wiesbaden und die Reisinger Anlage bekannt. Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Polizei Wiesbaden unter 0611 / 345 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

