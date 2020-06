Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 21-Jähriger niedergeschlagen, Wiesbaden, Bahnhofsplatz, 22.06.2020, 20.55 Uhr,

(pl)Am Montagabend wurde ein 21-jähriger Mann auf dem Bahnhofsplatz von zwei unbekannten Tätern niedergeschlagen. Die beiden späteren Angreifer sollen um kurz vor 21.00 Uhr auf dem Platz vor einer Spielhalle zunächst drei Frauen beleidigt haben. Als der Geschädigte daraufhin versucht habe, die Situation zu schlichten, sei er von dem Duo direkt angegriffen und zu Boden geschlagen worden. Anschließend sollen die Täter dann auch noch auf ihr Opfer eingetreten haben. Der 21-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Einer der beiden Angreifer soll ca. 1,75- 1,80 Meter groß gewesen sein und kleingelockte, schwarze Haare gehabt haben. Der Zweite sei etwa 1,70- 1,75 Meter groß und habe ein südländisches Erscheinungsbild. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Wohnungseinbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Wiesbaden-Biebrich, Hambacher Straße, 22.06.2020, 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)Hochwertige Schmuckstücke haben unbekannte Täter am Montagvormittag beim Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hambacher Straße in Biebrich gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr durch ein Fenster Zutritt zur betroffenen Wohnung und entwendeten drei Armbanduhren sowie diverse weitere Schmuckstücke. Anschließend ergriffen die Einbrecher mit ihrer hochwertigen Beute unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Staubsauger und Bargeld aus Wohnung gestohlen, Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 22.06.2020, 17.55 Uhr bis 21.00 Uhr,

(pl)Am Montag wurde zwischen 17.55 Uhr und 21.00 Uhr in Biebrich eine Wohnung in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise durch die Eingangstür in die betroffene Wohnung im 6. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ein und ließen aus dieser einen Akkustaubsauger sowie Bargeld mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

4. Eingangstür hält Einbrechern stand, Wiesbaden-Erbenheim, Mühlstraße, 21.06.2020, 17.30 Uhr bis 22.06.2020, 17.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Mühlstraße in Erbenheim hat zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag Einbrechern standgehalten. Die Täter versuchten erfolglos, die Tür aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

5. Starkstromkabel von Baustelle entwendet, Wiesbaden-Dotzheim, Stegerwaldstraße, 20.06.2020, 15.00 Uhr bis 22.06.2020, 06.50 Uhr,

(pl)Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen waren auf einer Baustelle in der Stegerwaldstraße in Dotzheim Kabeldiebe unterwegs. Die Täter durchtrennten ein rund 200 Meter langes Starkstromkabel an mehreren Stellen und entwendeten anschließend Kabelstücke in einer Gesamtlänge von etwa 40 Metern. Während der Wert des Diebesguts auf rund 2.000 Euro geschätzt wird, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf ca. 10.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

6. Kompletträder von Mercedes abmontiert, Wiesbaden, Wörther-See-Straße, 23.06.2020, 02.30 Uhr bis 02.40 Uhr,

(pl)Auf einem Parkplatz in der Wörther-See-Straße hatten es Diebe in der Nacht zum Dienstag auf die Reifen eines dort abgestellten Mercedes abgesehen. Die Täter schlugen zwischen 02.30 Uhr und 02.40 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber des Schwimmbades zu, bockten den betroffenen Pkw auf Steine auf und montierten anschließend alle vier Reifen inklusive der Felgen ab. Der entstandene Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

7. Teile von Arbeitsmaschine entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, 19.06.2020, 13.00 Uhr bis 22.06.2020, 07.00 Uhr,

(pl)Bereits im Verlauf des Wochenendes haben sich Diebe in der Wörther-See-Straße auch schon an einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen die Scheibe der gelb-schwarzen Arbeitsmaschine ein und entwendeten einen Monitor sowie die dazugehörigen Kameras. Darüber hinaus ließen die Unbekannten auch noch einen aufgefundenen Verbandskasten und einen Werkzeugkasten mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

8. Katalysatoren ausgebaut und entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Äppelallee, Nacht zum 22.06.2020,

(pl)In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in der Äppelallee die Katalysatoren von sechs Fahrzeugen abgebaut und gestohlen. Die betroffenen Autos waren auf dem Gelände zweier Autohäuser abgestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

9. Geparkter Ford Fiesta mit Farbe besprüht, Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 22.06.2020, 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr,

(pl)Unbekannte haben am Montagabend in Mainz-Kastel einen in der Wiesbadener Straße geparkten Ford Fiesta rundherum mit weißer Farbe besprüht. Der an dem roten Pkw entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

10. Unfall beim Abbiegen - Autofahrerin schwer verletzt, Wiesbaden-Nordenstadt, Landesstraße 3028, 22.06.2020, 07.30 Uhr,

(pl)Eine schwer verletzte Autofahrerin und zwei erheblich beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmorgen in Nordenstadt auf der L 3028 im Bereich der Autobahnauffahrt ereignet hat. Ein 32-jähriger Autofahrer fuhr gegen 07.30 Uhr mit seinem VW Tiguan von Nordenstadt kommend die Landesstraße in Richtung Delkenheim entlang und wollte dann nach links in die Auffahrt zur A66 einbiegen. Hierbei kollidierte er mit dem Hyundai einer 55-jährigen Frau, die auf der L 3028 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Die Autofahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die erheblich beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

11. Fahrradfahrer verletzt - Unfallflucht, Mainz-Kastel, Boelckestraße, 22.06.2020, 15.30 Uhr,

(pl)In Mainz-Kastel wurde am Montagnachmittag in der Boelckestraße ein 60-jähriger Fahrradfahrer bei einer Verkehrsunfallflucht verletzt. Der 60-Jährige war gegen 15.30 Uhr mit seinem weißen Pedelec vom Otto-Suhr-Ring kommend auf der Boelckestraße in Richtung Ludwigsplatz unterwegs. In Höhe einer Tankstelle sei er dann von einem hellen Mercedes überholt und beim Wiedereinscheren am Vorderrad touchiert worden. Durch den Anstoß kam der Fahrradfahrer zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrerin oder aber der Fahrer der grauen oder silbernen Mercedes C-Klasse sei im Anschluss einfach weitergefahren, ohne sich um den Verletzen und den entstandenen Schaden zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

12. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Mainzer Straße, Montag, 22.06.2020, 14:30 Uhr,

(däu)Montagmittag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw in der Mainzer Straße in Wiesbaden schwer verletzt. Ein 27-jähriger Mercedesfahrer fuhr in Richtung stadtauswärts, als er auf der Busspur kurz anhielt, um einen Mitfahrer aussteigen zu lassen. Der hinter dem Mercedes fahrende 18-jährige Rennradfahrer registrierte dies mutmaßlich zu spät und fuhr dem Pkw von hinten auf. Während der Fahrradfahrer in eine Klinik eingeliefert werden musste, kam der Pkw-Fahrer mit einem Schrecken davon. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

13. 9-jähriger Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Wiesbaden, Karl-Marx-Straße, Montag, 22.06.2020, 15:30 Uhr,

(däu)In der Karl-Marx-Straße in Wiesbaden wurde am Montagnachmittag ein 9-jähriger Fahrradfahrer bei einer Kollision mit einem Pkw schwer verletzt. Der 43-jährige Skoda-Fahrer fuhr in Richtung Hans-Böckler-Straße, als der 9-Jährige zwischen zwei geparkten Pkw hindurch, mutmaßlich ohne auf den Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn fuhr und es dort zum Zusammenstoß kam. Der Junge wurde in eine Klinik eingeliefert, an dem Skoda entstand nur ein geringer Sachschaden.

14. Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer, Wiesbaden, Otto-Suhr-Ring / Anna-Birle-Straße, Dienstag, 23.06.2020, gegen 07:15 Uhr,

(däu)Am Dienstagmorgen wurde ein 25-jähriger Mountainbikefahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Opel im Otto-Suhr-Ring / Anna-Birle-Straße in Mainz-Kastel schwer verletzt. Der 25-jährige Opel-Fahrer befuhr den Otto-Suhr-Ring in Richtung Boelkestraße und wollte in die Anna-Birle-Straße nach links einbiegen. Dort übersah er mutmaßlich den auf dem Radweg des Otto-Suhr-Ringes entgegenkommenden gleichaltrigen Fahrradfahrer, der gerade die Anna-Birle-Straße überquerte, so dass es zur Kollision kam. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, an dem Opel Corsa entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

15. Erneute Geschwindigkeitskontrolle in 30er Zone, Wiesbaden, Rheingaustraße, 22.06.2020, 23.15 Uhr bis 23.40 Uhr,

(pl)Beamte des 5. Polizeireviers haben am Montagabend gemeinsam mit der kommunalen Verkehrspolizei in der 30er Zone in der Rheingaustraße erneut eine Kontrollstelle eingerichtet. Gleich zu Beginn wurde gegen 23.15 Uhr ein Mercedesfahrer angehalten, bei dessen Kontrolle sich herausstellte, dass er über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Gegen den 28-Jährigen wurde daraufhin ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch der Halter des Mercedes muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Während der knapp halbstündigen Kontrolle wurden insgesamt zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Vor der Geschwindigkeitskontrolle wurden bereits zwischen 20.15 Uhr und 20.35 Uhr sechs im Bereich einer Busspur parkende Autos verwarnt. Die vorbeifahrenden Busfahrer quittierten die Aktion mit "Daumen hoch".

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Stark alkoholisierter Autofahrer kontrolliert, Hünstetten, Bundesstraße 417, Bereich Hühnerkirche, Dienstag, 23.06.2020, 01:15 Uhr,

(däu)In der Nacht zum Dienstag hatte eine Streife der Polizeistation Idstein den richtigen Riecher, als sie auf der B 417 einen 40-jährigen Mann mit seinem schwarzen Audi anhielt. Schnell bemerkten die Beamten, dass der Mann mutmaßlich vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein mit dem Audi-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Außerdem fanden die Polizisten bei dem Mann Haschisch, was sichergestellt wurde. Der im Main-Taunus-Kreis wohnhafte 40-Jährige wurde mit zur Wache genommen, wo eine Blutentnahme erfolgte. Im Anschluss daran wurde er von seiner Lebensgefährtin abgeholt. Den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

2. Hochwertiges Rennrad gestohlen, Eltville, Erbach, Rheinallee, Sonntag, 21.06.2020, gegen 05:10 Uhr,

(däu)Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:10 Uhr entwendeten zwei unbekannte Täter aus einer Holzgarage in der Rheinallee in Eltville-Erbach ein hochwertiges Rennrad, einen Hochdruckreiniger sowie einen Staubsauger im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Von der nebenan gelegenen offenen Garage kletterten die Männer über eine halbhohe Trennwand in die Garage, indem sich ihre Beute befand. Nachdem die Langfinger einen Bewegungsmelder ausgelöst hatten, wurde der Eigentümer im angrenzenden Haus wach und konnte die beiden Täter noch in einen weißen Kleintransporter einsteigen und flüchten sehen. Der erste Täter soll etwa 25 Jahre alt und ca. 1.80 Meter groß sein sowie blonde Haare gehabt haben. Er trug ein braun-beiges Hemd und eine Jeans. Der zweite etwa gleichaltrige Mann wurde mit kurzen dunklen Haaren und dünner Figur beschrieben. Er soll ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt habe. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht, Eltville, Erbach, Friedrichstraße, Freitag, 19.06.2020, 11:00 Uhr - 13:00 Uhr,

(däu)Zu einem Verkehrsunfall der besonderen Art kam es am Freitagmittag zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr in der Friedrichstraße in Eltville-Erbach. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte eine Regenrinne in mehreren Metern Höhe sowie das dazugehörige Giebelbrett. Nach der Kollision entfernte sich der Fahrer des unfallverursachenden Wagens, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

