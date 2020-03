Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Mit Flasche geschlagen - Tatverdächtige kontrolliert, Wiesbaden, Wilhelmstraße, "Warmer Damm" 05.03.2020, 02:10 Uhr

(He)In der zurückliegenden Nacht wurde ein 32-jähriger Mann in der Grünanlage "Warmer Damm" mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Nach den ersten Ermittlungen vor Ort stehen die Personalien von vier Tatverdächtigen fest. Der Geschädigte berichtete gegenüber den eingesetzten Streifen, dass es gegen 02:10 Uhr zunächst mit einer Gruppe junger Männer zu Diskussionen gekommen sei. Im weiteren Verlauf habe ihn einer aus der Gruppe mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Daraufhin sei er selbst von der Gruppe weggegangen und habe den Notruf gewählt. In der Grünanlage konnte ein Quartett junger Männer angetroffen werden, welche gemeinsam Alkohol konsumierten und in Teilen stark alkoholisiert waren. Das Aussehen von Gruppenmitgliedern passte auf die Täterbeschreibung des Opfers. Für die weiteren Ermittlungen wurde eine Personalienfeststellung durchgeführt. Zeugen, denen die Gruppe oder auch eine Auseinandersetzung zur Nachtzeit auffiel werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Einbruch in Lagerhalle - Täter ertappt, Mainz-Kastel, Unterer Zwerchweg, 04.03.2020, 22:00 Uhr

(He)Gestern Abend versuchten mindestens zwei Täter aus einer Lagerhalle in Kastel Motorräder zu stehlen, wurden hierbei jedoch von dem Besitzer gesehen und augenscheinlich von der weiteren Tatbegehung abgehalten. Der Verantwortliche fuhr gestern gegen 22:00 Uhr an der im Unteren Zwerchweg gelegenen Halle vorbei und machte dort verdächtige Feststellungen. Er entfernte sich wieder von der Örtlichkeit und informierte die Polizei. Augenscheinlich hatten die Täter jedoch das Erscheinen des Zeugen mitbekommen und flüchteten. Eine Absuche durch Einsatzkräfte verlief ergebnislos. An der Halle konnten Aufbruchsspuren festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 3.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2340 zu melden.

3. Einbrecher hinterlassen immensen Wasserschaden, Wiesbaden, Assmannshäuser Straße, 19.02.2020 - 04.03.2020

(He)Gestern mussten die Verantwortlichen feststellen, dass unbekannte Täter in der Assmannshäuser Straße in ihre Wohnung eingedrungen waren und einen großen Schaden hinterlassen hatten. Im Zeitraum seit dem 19.02.2020 brachen die Täter in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Wohnung ein. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest; fest steht jedoch leider, dass der Täter einen Wasserhahn sowie denn Toilettenspülkasten beschädigte und sich anschließen entsprechend Wasser in die Wohnung ergoss. Anscheinend lief das Wasser mehrere Tage rund um die Uhr, sodass sogar die Geschossdecke der darunterliegenden Erdgeschosswohnung in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Gesamtschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345- 0 entgegen.

4. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden, Schützenstraße, 04.03.2020, 09:00 Uhr - 05.03.2020, 00:40 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht wurde ein Einbruch in ein in der Schützenstraße gelegenes Einfamilienhaus festgestellt, bei dem die oder der Täter einen Gesamtschaden von circa 2.000 Euro verursachten. Zwischen gestern, 09:00 Uhr und heute, 00:40 Uhr drangen die Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Innenräume ein und durchsuchten diese. Hierbei fiel ihnen Schmuck und Bargeld in die Hände. Mit ihrem Diebesgut gelang den Straftätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu melden.

5. Mit Feuerlöscher Türen eingeschlagen, Mainz-Amöneburg, Dyckerhoffstraße, 03.03.2020, 21:00 Uhr - 04.03.2020, 07:00 Uhr

(He)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch waren Vandalen in der Johann-Hinrich-Wichern-Schule in Amöneburg unterwegs und verursachten im Schulgebäude einen Sachschaden von circa 2.500 Euro. Durch eine gewaltsam geöffnete Tür gelangten die Täter in die Sporthalle der Schule und zerstörten im Innern vier weitere Glastüren. Augenscheinlich wurden diese unter Zuhilfename eines Feuerlöschers eingeschlagen. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

6. Einbruch in Pkw, Wiesbaden-Delkenheim, Hainweg, 04.03.2020 zwischen 02.00 Uhr und 11.00 Uhr

(ho)Beim Diebstahl aus einem Pkw ist in den Morgenstunden des gestrigen Mittwochs ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des betroffenen Smart ein, der auf einem Parkplatz im Hainweg abgestellt war. Aus dem Fahrzeug wurde das Multimediadisplay ausgebaut und ein geringer Bargeldbetrag gestohlen. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Verletzte bei Verkehrsunfall, Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee Ecke Rheinstraße, 04.03.2020, gg. 21.45 Uhr

(ho)Zwei leicht verletzte Beteiligte und ein Sachschaden von mindestens 47.000 Euro - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich gestern Abend auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Allee/Rheinstraße abgespielt hat. Eine 41-jährige Frau war gegen 21.45 Uhr mit ihrem Audi auf der Wilhelmstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Allee unterwegs und wollte auf der Kreuzung nach links in die Rheinstraße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Ford eines 33-jährigen Mannes, der auf der Friedrich-Ebert-Allee in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen und wurden vor Ort versorgt. Die Unfallfahrzeuge wurden jeweils an der Fahrzeugfront schwer beschädigt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Pkw prallt gegen Wand - Verursacher flüchtet, Walluf, Niederwalluf, Hauptstraße, 04.03.2020, gg. 09.15 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall in Niederwalluf ist gestern Morgen ein Renault von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Wand geprallt. Die 21-jährige Fahrerin des Wagens war auf der Hauptstraße in Richtung Eltville unterwegs, als ihr ein Klein-Lkw entgegen kam. Dieser fuhr an einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug vorbei und kam dabei auf die Fahrbahn der 21-Jährigen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, wich die Renaultfahrerin nach rechts aus, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Wand. An dem Renault entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Fahrer oder die Fahrerin des Klein-Lkw setzte seine/ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegen.

2. Von der Fahrbahn abgekommen, Bundesstraße 417, Fahrtrichtung Taunusstein, 04.03.2020, gg. 18.20 Uhr

(ho)Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 417 ist gestern Abend ein erheblicher Sachschaden entstanden. Ein 56-jähriger Mann war mit seinem Alfa Romea von Wiesbaden kommend in Richtung Taunusstein unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanke prallte. Dabei wurde die rechte Fahrzeugseite erheblich beschädigt und der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

