POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. Sofairwaffe löst Polizeieinsatz aus, Wiesbaden, Mainzer Straße, 25.07.2019, gg. 18.25 Uhr

(ho)Das unüberlegte Hantieren mit einer Softairwaffe hat gestern Abend in Wiesbaden einen umfangreichen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 18.25 Uhr beobachtete ein Zeuge auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, wie ein Mann in einem Auto eine Pistole durchlud und damit hantierte. Geistesgegenwärtig merkte sich der Mann das Kennzeichen des Opel und konnte der verständigten Polizei sogar eine Personenbeschreibung mitteilen. Die Aussage des Zeugen wurde ernst genommen und aufgrund der Gesamtumstände umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet. An der Halteranschrift des Opel konnte zunächst niemand angetroffen werden. Erst weitere Ermittlungen führten schließlich zum Auffinden des Wagens im Bereich der Platter Straße. Auf dem Beifahrersitz wurde die beschriebene Schusswaffe festgestellt und daraufhin der Opel beobachtet. Als sich einige Zeit später drei Personen dem Fahrzeug näherten wurden das völlig verdutzte Trio von Zivilkräften des Polizeipräsidiums festgenommen. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte auch die Person aus der Mainzer Straße identifiziert werden, bei dem es sich um einen 34-jährigen Mann handelte. Es stellte sich heraus, dass im Auto eine Softairwaffe lag, aus der kleine Plastikkugeln verschossen werden können. Die Waffe wurde sichergestellt und gegen den 34-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Nach den Maßnahmen folgte die Entlassung der drei Männer. Die Polizei warnt immer wieder davor, nicht öffentlich mit Softair- oder andere Waffen zu hantieren. Dies löste oftmals Ängste bei anderen Menschen aus und führt, wie im geschilderten Fall, nicht selten zum Auftreten der Polizei. Richtig gefährlich kann es dann werden, wenn Einsatzkräfte der Polizei mit solchen Waffen in missverständlichen Situationen konfrontiert werden.

2. Autorennen in der Innenstadt - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, 25.07.2019, gg. 03.10 Uhr

(ho)Die Besatzung eines Zivilfahrzeuges des Polizeipräsidiums traute am frühen Donnerstagmorgen ihren Augen nicht, als gegen 03.10 Uhr, auf der Schiersteiner Straße, ein BMW und ein Opel rechts und links an ihr vorbeiraste. Sofort entstand der Verdacht, dass sich die beiden gerade ein Rennen lieferten, wobei eines der Fahrzeuge sogar die Busspur benutzte. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung der Raser auf und beschleunigten das Streifenfahrzeug dabei teilweise auf um die 100 km/h. Nach Anforderung von Unterstützungskräften konnten beide Autos schließlich im Bereich des Kaiser-Friedrich-Ringes Ecke Rheinstraße gestoppt werden. Bei den Fahrern handelte es sich um zwei junge Männer im Alter von 23 und 24 Jahren gegen die ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Beamten stellten bei beiden Tatverdächtigen die Führerscheine sicher und beschlagnahmten die benutzen Fahrzeuge sowie die Zulassungsunterlagen. Für das Verfahren ist nun von Bedeutung, Zeugen festzustellen, die ebenfalls auf die Raser aufmerksam geworden sind, oder sogar durch sie gefährdet wurden. Solche Personen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

3. Fahrkartenkontrolleur geschlagen Wiesbaden, Luisenstraße, Donnerstag, 25.07.2019, 14:30 Uhr

(ge) Am Donnerstagmittag kam es in der Luisenstraße in Wiesbaden zu einem körperlichen Übergriff auf einen Fahrkartenkontrolleur. Ein unbekannter Mann verließ bei dem Anblick des Kontrolleurs zügig den Bus. Dieser versuchte den Fahrgast aufzuhalten, dabei schlug der Unbekannte dem Kontrolleur jedoch gegen den Kopf, sodass dieser zu Boden ging und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Täter war ca. 175 cm groß, schlank, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und einen dunklen Vollbart, sowie dunkle kurze Haare. Bekleidet war der Unbekannte mit einen schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2140 zu melden.

4. Einbruch in Friseurgeschäft, Wiesbaden, Blumenthalstraße, Mittwoch, 24.07.2019, 17:45 Uhr - Donnerstag, 25.07.2019, 08:45 Uhr

(ge) Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde in ein Friseurgeschäft in der Blumenthalstraße in Wiesbaden eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich durch ein gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zu dem Geschäft. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Schränke und erbeuteten Bargeld in Höhe von ca. 400 Euro. Hiernach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung und hinterließen einen Sachschade in Höhe von etwa 300 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-0 zu melden.

5. Diebstahl von Fahrrädern, Wiesbaden, Eberleinstraße, 17.07.2019 - 24.07.2019

(ge) Zwischen dem 17.07.2019 und dem 24.07.2019 wurden in der Eberleinstraße in Wiesbaden zwei Fahrräder gestohlen. Die Unbekannten Täter verschafften sich auf bisher nicht geklärte Art und Weise Zugang zu einem dortigen Mehrfamilienhaus. Die Unbekannten gingen in den Keller und entwendeten dort ein Mountainbike und ein Trekkingrad, welche mit Schlössern gesichert waren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2140 zu melden.

6. Leih-Fahrrad gestohlen, Wiesbaden, Bismarckring, Donnerstag, 25.07.2019, 14:00 Uhr - 14:05 Uhr

(ge) Am Donnerstagmittag zwischen 14:00 Uhr und 14:05 Uhr hat ein 22-jähriger Mann sein Leih-Fahrrad vor einem Geschäft im Bismarckring in Wiesbaden abgestellt. Als er das Geschäft wieder verließ stellte er fest, dass das Rad auf unbekannte Art und Weise entwendet wurde. Der Wert beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2140 zu melden.

7. Rollerdiebstahl, Wiesbaden, Dotzheim, Karl-Marx-Straße, Mittwoch, 24.07.2019, 18:00 Uhr - Donnerstag, 25.07.2019, 13:00 Uhr

(ge) Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag haben unbekannte Täter in der Karl-Marx-Straße in Dotzheim einen blauen Roller gestohlen. Die Unbekannten entwendeten den auf einem Parkplatz abgestellten blauen Roller der Marke Her Chee im Wert von etwa 500 Euro und flohen in unbekannte Richtung. An dem Roller befand sich das Versicherungskennzeichen 920 KPU. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2340 zu melden.

8. Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Wiesbaden, Häfnergasse, Donnerstag, 25.07.2019, 04:30 Uhr - 08:00 Uhr

(ge) Am Donnerstagmorgen kam es in der Häfnergasse in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Zwischen 04:30 Uhr und 08:00 Uhr hat ein unbekannter Fahrer einen parkenden grauen Audi an der linken Vorderseite touchiert. Der Audi war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt und wurde mutmaßlich beim Ein- / Ausparken beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Das 1. Polizeirevier in Wiesbaden ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2140 zu melden.

9. Pkw weggerollt, Wiesbaden-Schierstein, Hermann-Löns-Straße, Donnerstag, 25.07.2019, 19:48 Uhr

(ge) Am Donnerstagabend rollte ein geparkter Opel Astra in der Hermann-Löns-Straße in Wiesbaden-Schierstein gegen einen schwarzen Ford. Der Opel war am Straßenrand mit angezogener Handbremse abgestellt worden. Der Pkw verselbstständigte sich auf bisher ungeklärte Art und Weise und touchierte das dahinter geparkte Fahrzeug. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Glücklicher Weise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Die Polizei rät: Bitte denken Sie daran, bei Gefälle die Handbremse anzuziehen, den Gang einzulegen und das Lenkrad einzuschlagen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Verkehrsunfall mit Sachschaden, Schlangenbad-Georgenborn, Kornweg, Donnerstag, 25.07.2019, 13:20 Uhr

(ge) Am Donnerstag kam es um 13:20 Uhr auf dem Kornweg in Schlangenbad-Georgenborn zu einem Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Fahrerin befuhr den Kornweg in Richtung Mainstraße, hier missachtete sie mutmaßlich die Vorfahrt eines auf dem Erlenhag fahrenden Lkw und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Frau fuhr mit ihrem schwarzen VW Polo in den Lkw, welcher den Erlenhag in Richtung Mainstraße befuhr. Der VW touchierte mit seiner Front den Lkw und verursachte einen Gesamtschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug der 66-Jährigen musste nach dem Unfall abgeschleppt werden.

