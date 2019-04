Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 26-Jähriger schlägt auf Polizisten ein, Wiesbaden, Bahnhofstraße, 23.04.2019, gg. 10.55 Uhr

(ho)Ein 26-jähriger Mann hat sich gestern Vormittag in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße erheblich gegen seine Festnahme zur Wehr gesetzt und dabei auf eine Polizeistreife eingeschlagen. Um kurz vor 11.00 Uhr wurde die Polizei verständigt, da ein Mann in der Bank randalieren würde. Dabei wurde er auch gegenüber einem Mitarbeiter der Bank tätlich, der ihn schließlich des Hauses verweisen wollte. Als die Streife vor Ort eintraf, reagierte der Mann nicht auf die Aufforderungen der Einsatzkräfte und schlug schließlich auf beide ein. Nur mit mehreren Unterstützungskräften konnte er schließlich unter Kontrolle gebracht und mit zum Revier genommen werden. Da der Verdacht bestand, dass der Mann Drogen genommen hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

2. 20-Jähriger niedergeschlagen, Wiesbaden, Gartenfeldstraße, 23.04.2019, gg. 23.45 Uhr

(ho)Ein 20-jähriger Mann ist gestern am späten Abend von einem Unbekannten niedergeschlagen und dabei erheblich im Gesicht verletzt worden. Der Geschädigte war in Begleitung eines Bekannten und fragte im Bereich der Gartenfeldstraße den Täter nach einer Zigarette. Doch anstatt das Gewünschte zu erhalten, setzte es einen Faustschlag ins Gesicht, wodurch der Geschädigte zu Boden stürzte. Am Boden liegend prügelte der Schläger weiter auf den 20-Jährigen ein. Schließlich ließ der Täter von ihm ab und flüchtete mit mehreren Begleitern in unterschiedliche Richtungen. Der Geschädigte beschrieb ihn als Südländer mit kräftiger Figur, etwa 1,65 Meter groß und langen, dunklen Haaren. Weitere Angaben liegen nicht vor. Der Geschädigte wurde nach der Tat zunächst von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

3. Audi A7 bei Verkehrsunfallflucht beschädigt, Wiesbaden-Sonnenberg, Haideweg, Dienstag, 23.04.2019, 15:30 Uhr bis 18:00 Uhr,

(ps)Ein auf der Straße abgestellter Audi A7 ist bei einer Verkehrsunfallflucht erheblich beschädigt worden. Der Wagen parkte am Dienstag zwischen 15:30 Uhr und 18:00 Uhr im Haideweg, als ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, dem Anschein nach beim Vorbeifahren, mit dem Audi zusammenstieß und Kratzer sowie Dellen im Bereich des vorderen, linken Scheinwerfers verursachte. Der Sachschaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge rund 1.500 Euro. Ohne den Austausch seiner Personalien zu gewährleisten oder den Unfall einer Polizeidienststelle zu melden, entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle. Ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Der Regionale Verkehrsdienst in Wiesbaden ermittelt in dem Zusammenhang und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2440 zu melden.

4. Audi A4 durch Sattelzug beschädigt - Zeugen gesucht, Wiesbaden-Kostheim, Hochheimer Straße, Dienstag, 23.04.2019, 18:30 Uhr,

(ps)Am Dienstagabend kam es in Wiesbaden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein Audi A4 durch eine Sattelzugmaschine derart beschädigt wurde, dass der 30-jährige Pkw-Fahrer seine Fahrt nicht weiter fortsetzen konnte. Im Kreuzungsbereich Hochheimer Straße / Uthmannstraße beabsichtigte der 30-Jährige nach rechts in die Uthmannstraße abzubiegen, stand jedoch noch auf dem Geradeausfahrstreifen. In diesem Moment fuhr eine dunkelblaue Sattelzugmaschine mit roter Aufschrift an dem Audi rechts vorbei. Auf Grund des größeren Kurvenradius scherte der Sattelzug aus und streifte beim Vorbeifahren den stehenden Pkw des 30-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Frontkarosserie des Audi wurde derart verzogen, dass eine Weiterfahrt unmöglich war. Der Fahrer der Sattelzugmaschine entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zum Austausch bereitzustellen oder eine Polizeidienststelle zu informieren. Nähere Hinweise zu der Sattelzugmaschine sind bis dato nicht bekannt. Ein Verfahren wegen der Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Hinweisgeber werden deshalb gebeten sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 2240 zu melden.

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

1. Fahrräder entwendet und später aufgefunden Geisenheim, Gartenstraße, 22.04.2019, 19:30 Uhr bis 23.04.2019, 17:00 Uhr,

Geisenheim, Im Flecken, 23.04.2019, 16:00 Uhr bis 23.04.2019, 16:10 Uhr,

(ps)Zwischen Montag, dem 22.04.2019, und Dienstag, dem 23.04.2019, wurden in Geisenheim insgesamt drei Fahrräder entwendet. Sie konnten im Zuge der Ermittlungen jedoch aufgefunden und an die Geschädigten wieder ausgehändigt werden. In der Gartenstraße stahl zunächst ein Unbekannter zwei Fahrräder der Marke "Stevens" im Wert von insgesamt rund 1.600 Euro an. Weiterhin wurde der Dieb in der Straße "Im Flecken" aktiv. Auch hier entwendete er ein blauweißes Mountainbike aus einer Garage, konnte aber durch einen aufmerksamen Anwohner bei der Flucht beobachtet werden. Eine hinzugezogene Streife der Polizeistation in Rüdesheim konnte den Tatverdächtigen kontrollieren. Hierbei verlief sich jedoch zunächst die Spur der gestohlenen Fahrräder. An einem Straßenzug zwischen Winkel und Johannisberg konnten die drei zuvor gestohlenen Fahrräder im späteren Verlauf aufgefunden, zugeordnet und anschließend an die Geschädigten zurückgegeben werden. Ermittlungsverfahren wegen Fahrraddiebstahls wurden gegen einen 32-jährigen Wiesbadener eingeleitet. Gibt es weitere Geschädigte oder Hinweisgeber in diesem Zusammenhang? Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte an die Polizeistation in Rüdesheim, unter der Telefonnummer (06123) 9112-0.

