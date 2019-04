Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Wiesbaden Wiesbaden-Bierstadt, Wolfsfeld, 11.04.2019

(He) Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in Wiesbaden-Bierstadt sind für den morgigen Donnerstag, unter der Einsatzleitung der Stadt Wiesbaden/Feuerwehr Wiesbaden, umfangreiche Maßnahmen geplant. Unter anderem muss ein begrenzter Bereich um die Fundstelle evakuiert werden. (siehe hierzu auch die Pressemeldung der Feuerwehr Wiesbaden vom 10.04.2019, 16:29 Uhr) Diesbezüglich ein Hinweis der Wiesbadener Polizei: Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen muss das 4. Polizeirevier im Dresdner Ring in Wiesbaden-Bierstadt geräumt werden. In diesem Zeitraum ist das 4. Polizeirevier nicht besetzt. Streifenfahrten werden jedoch während der gesamten Einsatzdauer, auch im Evakuierungsbereich, stattfinden. Weiterhin ist eine telefonische Erreichbarkeit unter der gewohnten Telefonnummer (0611) 345-2440 gegeben. In dringenden Notfällen kontaktieren Sie wie immer den Notruf 110.

