Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Wiesbadener Kriminalpolizei: Festnahme nach Raub von Paketfahrzeug - Kriminalpolizei sucht Zeugen!

Wiesbaden (ots)

Tatort: Wiesbaden-Bierstadt, Am Speiergarten, 09.04.2019, ab 15.20 Uhr

(ho)Nach dem Raub eines Paketfahrzeuges in Wiesbaden-Bierstadt ist es der Wiesbadener Polizei im Rahmen der Fahndung gelungen, das betroffene Fahrzeug ausfindig zu machen und einen 26-jährigen, dringend tatverdächtigen Mann festzunehmen. Nachdem der Kastenwagen "Am Speiergarten" entwendet worden war, verständigte der Geschädigte die Polizei. Er gab an, dass an dem Raub des Wagens mehrere männliche Personen beteiligt waren, von denen einer den Pakettransporter und mindestens ein weiterer einen Fluchtwagen fuhr. Sofort wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet, die schließlich zum Auffinden des Paketfahrzeuges auf einem Parkplatz zwischen Kloppenheim und Medenbach führten. Nach dem Auffinden des Fahrzeuges konnte auch der 26-jährige Tatverdächtige dort festgenommen werden. Seine Komplizen sind weiterhin flüchtig.

An der Suche nach den Tätern war unter anderem auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Zu den Hintergründen und dem Ablauf des Raubes liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor. Daher werden Zeugen der Tat oder der Flucht der Täter gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Nummer des Hinweistelefons (0611) 345-3333 zu melden.

