POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden

1. Männer mit Hammer geschlagen, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 18.02.2019, 23:50 Uhr

(alb)Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Montag kurz vor Mitternacht in Wiesbaden. Zwei zu dem Zeitpunkt noch unbekannte Männer klingelten bei einem Mehrfamilienhaus in der Dotzheimer Straße und verlangten bei einem 21- und einem 27-Jährigen Zutritt in deren Wohnung. Noch im Hausflur schlugen die Täter auf die beiden Geschädigten ein. Einer der Täter nutzte hierbei sogar einen Hammer, um auf Arme und Füße der Opfer einzuwirken, wobei der 21-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Im Anschluss flüchteten die Täter mit zwei weiteren Unbekannten in einem Pkw. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen traf die Polizei das geflüchtete Fahrzeug an und unterzog die vier Insassen im Alter von 20 bis 48 Jahren einer Kontrolle. Alle vier Tatverdächtigen wurden zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Dienststelle genommen. Die genauen Hintergründe für die Tat sind nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht bekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden alle Vier wieder entlassen. Die Polizei in Wiesbaden hat ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

2. Passanten angepöbelt und Widerstand geleistet, Wiesbaden, Marktstraße, 18.02.2019, 15:50 Uhr

(alb)Am Montag gegen 16:00 Uhr pöbelte ein 44-Jähriger mehrere Passanten in Wiesbaden an. Die herbeigerufene Stadtpolizei kontrollierte daraufhin den aggressiven Mann in der Marktstraße und erteilte ihm einen Platzverweis. Der Pöbler schien jedoch unbeeindruckt und habe nach Angaben der Einsatzkräfte weiterhin beleidigt und versucht, nach den Polizisten zu treten. Letztendlich nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit zur Dienststelle. Eine Bereitschaftsrichterin ordnete eine polizeiliche Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen an. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

3. Hoher Schaden bei Einbrüchen, Wiesbaden, Bogengasse, Lessingweg, Schenkendorfstraße, Walkmühlstraße, Konrad-Adenauer-Ring, 16.02.2019, 15:30 Uhr bis 18.02.2019, 22:45 Uhr

(alb)Zwischen Samstag und Montag kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Während die Täter nicht in allen Fällen erfolgreich waren, verbuchte jedoch die Polizei bei einem Einbruch in der Bogengasse einen Erfolg. Ein Bewohner stellte zunächst einen Fremden im Schlafzimmer fest, der sich als Zeuge Jehova ausgab und daraufhin die Flucht antrat. Die alarmierten Beamten konnten den Täter jedoch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festnehmen. Der 34-Jährige muss sich nun einem entsprechenden Ermittlungsverfahren wegen Einbruches verantworten.

Am Montag zwischen 10:30 Uhr und 18:00 Uhr gelang es Einbrechern in der Walkmühlstraße, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von über 6.500 Euro zu entwenden. Ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen, gelangten die unbekannten Täter in die Wohnung des Mehrfamilienhauses und flüchteten anschließend unerkannt.

Bei einem Einfamilienhaus im Konrad-Adenauer-Ring scheiterten Langfinger zwischen Samstag, 15:30 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr, an der Terrassentür. Nach mehreren Versuchen die Tür aufzuhebeln, ließen die Täter von ihrem weiteren Vorgehen ab, verursachten aber einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Ebenfalls leer aus gingen Unbekannte am Montag gegen 10:40 Uhr bei einem Einfamilienhaus im Lessingweg. Bei dem Versuch das Küchenfenster aufzuhebeln, fiel ein Blumentopf auf den Boden, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Der Sachschaden wird auf eine Höhe von mehreren Hundert Euro geschätzt.

Am Montag zwischen 07:15 Uhr und 22:45 Uhr wollten Einbrecher in eine Wohnung in der Schenkendorfstraße einsteigen. Die Wohnungstür hielt den Hebelversuchen stand, so dass die Täter unerkannt wieder von dannen zogen. Der Schaden an der Tür wird auf eine Höhe von etwa 200 Euro geschätzt. Sämtliche Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Wiesbaden übernommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegengenommen.

4. Werkzeug aus Mercedes gestohlen, Wiesbaden, Jahnstraße, 17.02.2019, 11:00 Uhr bis 18.02.2019, 07:30 Uhr

(alb)Werkzeugdiebe haben zwischen Sonntag, 11:00 Uhr, und Montag, 07:30 Uhr, hochwertiges Werkzeug im Wert von ca. 4.500 Euro aus einem Mercedes in Wiesbaden entwendet. Auf nicht bekannte Art und Weise verschafften sich die Täter in der Jahnstraße Zugang zum Fahrzeuginnenraum und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

5. Fahrrad aus Keller gestohlen, Wiesbaden, Adolfstraße, 13.02.2019 bis 17.02.2019

(alb)In den zurückliegenden Tagen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden zu einem Fahrraddiebstahl. Hierbei überwanden unbekannte Täter in der Adolfstraße das Vorhängeschloss im Kellerabteil und entwendeten ein Herrenrad der Marke "Canyon". Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.900 Euro. Die Polizei in Wiesbaden nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 entgegen.

6. Raser im Stadtgebiet, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Oranienstraße 16.02.2019, 00:00 Uhr (alb)In der Nacht zu Samstag meldeten Zeugen zwei Autos in Wiesbaden, die sich ein Straßenrennen liefern würden. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen schwarzen und ein weißen BMW, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die Schwalbacher Straße und die Oranienstraße befuhren. Der Zeuge beschrieb den Fahrer des schwarzen BMW als etwa 23 Jahre alt und mit südländischer Erscheinung. Er habe einen schwarzen Vollbart und schwarze Haare gehabt. Weiterhin sei er dunkel gekleidet gewesen. Die Polizei in Wiesbaden bittet weitere Zeugen oder Hinweisgeber, die Zeugen des möglichen Rennens waren, sich unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0 zu melden.

7. Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten, Wiesbaden, Schiersteiner Straße, 18.02.2019, 18:00 Uhr

(alb)Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, ereignete sich im Bereich der Schiersteiner Straße in Wiesbaden ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 40-jährige Fahrerin und ihr 44-jähriger Beifahrer leicht verletzten. Die 40-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Schiersteiner Straße in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring, als sie verkehrsbedingt bremsen musste. Ein hinterherfahrender 30-Jähriger schaffte es nicht mehr rechtzeitig seinen Pkw abzubremsen und fuhr der 40-Jährigen auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden im Gesamtwert von ca. 5.000,- Euro.

8. Verkehrsunfall mit verletzter Person, Wiesbaden, Berliner Straße, 18.02.2019, 15:40 Uhr

(ew)Bei einem Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen in der Berliner Straße in Wiesbaden, wurde gestern Nachmittag eine 23-jährige Autofahrerin leicht verletzt und vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Ermittlungen befuhren die drei unfallbeteiligten Fahrzeuge, gegen 15:40 Uhr, die Berliner Straße in Richtung Wiesbaden Innenstadt, wobei die ersten beiden Fahrzeuge verkehrsbedingt hintereinander halten mussten. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sei dann zunächst auf das hinterste Fahrzeug aufgefahren, wodurch dieses wiederum auf den vor ihr stehenden Pkw geschoben worden sein soll. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei die Fahrerin des vordersten Pkw mit leichten Verletzungen durch den hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht wurde. Zwei Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden kann im fünfstelligen Bereich beziffert werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Kindersitze und Monitore aus geparktem Auto entwendet, Idstein, Niederauroff, Brunnenstraße, 18.02.2019, 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben am Montag in Niederauroff aus einem geparkten Ford Galaxy drei Kindersitze und zwei Monitore entwendet. Die Täter schlugen zwischen 13.00 Uhr und 14.00 Uhr eine Seitenscheibe des in der Brunnenstraße geparkten Pkw ein und schnappten sich anschließend die im Fahrzeug befindlichen Kindersitze der Marke Römer sowie die beiden, an den Kopfstützen des Fahrer- und Beifahrersitzes angebrachten, Monitore. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

2. Heckscheibe beschädigt, Taunusstein, Wehen, Berliner Straße, 18.02.2019, 12.30 Uhr bis 13.30 Uhr,

(pl)Am Montagmittag wurde in Taunusstein-Wehen zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr die Heckscheibe eines in der Berliner Straße geparkten VW Passats beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe mittels eines Steins und verursachten hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

3. Falscher Staatsanwalt ruft an!, Aarbergen, 18.02.2019,

(pl)Am Montagvormittag wurde ein 61-jähriger Mann aus Aarbergen von einem falschen Staatsanwalt angerufen. Der Betrüger rief gegen 10.00 Uhr bei dem Mann an und erklärte, dass aufgrund der Teilnahme an einem Gewinnspiel noch Gebühren in Höhe von über 5.000 Euro offen seien, welche nun beglichen werden müssten. Der 61-Jährige ging jedoch glücklicherweise nicht auf die Forderung ein und informierte stattdessen die Polizei. Beenden Sie solche Gespräche immer sofort und wählen Sie den Notruf. Kein Staatsanwalt, kein Richter, kein Anwalt, keine Behörde und auch nicht die Polizei fordert Sie auf, plötzlich und ohne ein vorheriges Verfahren Geld zu überweisen. Ohne einen ordentlichen Schriftverkehr oder ein entsprechendes Mahnverfahren schon gar nicht.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

1. Falschfahrer festgenommen, Limburg a. d. Lahn, Autobahn 3, 18.02.2019, 10:00 Uhr

(alb)Am Montagfrüh meldeten Zeugen einen Falschfahrer auf der Autobahn 3. Dieser habe zwischen der Anschlussstelle Limburg-Süd und Bad Camberg in Fahrtrichtung Frankfurt gewendet und sei über eine längere Strecke auf der mittleren Spur dem Verkehr entgegengefahren. Trotz Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, kam es glücklicherweise zu keinem Zusammenstoß. Nachdem der Falschfahrer schließlich erneut wendete und wieder Richtung Frankfurt fuhr, konnte die Polizei mit Hilfe einer Zeugin den Verkehrsgefährder anhalten und einer Kontrolle unterziehen. Da die Beamten einen Drogenkonsum nicht ausschlossen, wurde der 23-Jährige zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht und der Führerschein beschlagnahmt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen transportierte ein Krankenwagen den Mann in eine psychiatrische Klinik.

