Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Diebe bauen Autositze aus - Offenbach; Einbruch in Kiosk in Rodgau; Rüttelmaschine in Egelsbach gestohlen; Flucht misslang - Hanau;

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Diebe bauen Autositze aus - Offenbach am Main

(jm) Autoaufbrecher waren zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, auf dem Gelände eines Autohauses in der Sprendlinger Landstraße zugange und bauten aus einem VW Multivan die Autositze sowie das Lenkrad aus. Hierzu betraten die Langfinger das frei zugängliche Gelände und öffneten das Fenster des dort abgestellten dunklen Multivan. Anschließend montierten sie die Vordersitze sowie weitere Einzelsitze ab und nahmen diese mit. Zum Abtransport der Sitze nutzten die Täter offenbar ein Fahrzeug. Die Kripo bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Wer sah den weißen Sportwagen davonfahren? - Obertshausen

(fg) Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei derzeit und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Samstagmorgen an einem Fußgängerüberweg in der Heusenstammer Straße ereignet hatte. Ein 33 Jahre alter Mann aus Frankfurt rief die Polizei und gab an, dass er gegen 0.35 Uhr die Heusenstammer Straße entlanggelaufen sei. Kurz vor der Esso-Tankstelle habe ihn ein weißer Sportwagen beim Überqueren eines dortigen Fußgängerüberweges angefahren. Dieser sei mit hoher Geschwindigkeit an den Fußgängerüberweg herangefahren und habe so spät gebremst, dass sein linkes Bein touchiert wurde. Verletzt wurde er hierbei offenbar nicht. Nach einem verbalen Disput sei der Sportwagen, an dem OF-Kennzeichen angebracht waren, davongefahren. Hinweise bitte an die Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

3. Einbruch in Kiosk - Rodgau/Nieder-Roden

(jm) Diebe brachen am Dienstagnacht in einen Kiosk in der Heidelberger Straße ein und hatten es offenbar auf Zigaretten und Bargeld abgesehen. Gegen 2.45 Uhr gelangten die Täter über ein Fenster ins Innere des Kiosks, durchwühlten die Schubladen und verschwanden anschließend mit der Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Radfahrer angefahren und geflüchtet - Dietzenbach

(jm) Wer ist der flüchtige Autofahrer? Dieser Frage geht die Polizei im Zuge der Ermittlungen zu einer Unfallflucht nach, welche sich am Dienstagabend an einem Fußgängerüberweg in der Gottlieb-Daimler-Straße ereignete. Nach ersten Erkenntnissen querte ein 34-jähriger Radfahrer, gegen 17.40 Uhr, den Fußgängerüberweg in Richtung Hans-Böckler-Straße, als er mit einem bislang unbekannten Wagen, der aus dem dortigen Kreisel aus Richtung Velizystraße kam, zusammenstieß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Das Auto, bei dem es sich um einen grauen Wagen handeln soll, fuhr anschließend in Richtung Gottlieb-Daimler-Straße/Kreisel Assar-Gabrielsson-Straße weiter. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe zu melden.

5. Rüttelmaschine gestohlen - Egelsbach

(fg) Eine Rüttelplatte stahlen Unbekannte am Montag in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr von einem Lagerplatz in der Straße "Leimenkaute". Offenbar nutzten die Diebe einen Lastkraftwagen mit Kran, um das schwere Baugerät abzutransportieren. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Flucht misslang: 22-Jähriger offenbar unter Drogeneinfluss unterwegs - Hanau

(fg) Hanauer Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend einen 22 Jahre alten Hyundai-Fahrer vorläufig fest, der zuvor vor einer Verkehrskontrolle davongefahren war; den Aschaffenburger erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogeneinfluss, der Straßenverkehrsgefährdung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen 21 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte den Hyundai-Fahrer in der Mühlstraße (Fußgängerzone) einer Kontrolle zu unterziehen. Der 22-Jährige fuhr jedoch mit erhöhter Geschwindigkeit über den Freiheitsplatz in Richtung Nordstraße davon. Im weiteren Verlauf soll der Hyundai-Fahrer drei rotzeigende Ampelanlagen (Nordstraße/Sandeldamm, Sandeldamm/Wilhelmstraße sowie Wilhelmstraße/Otto-Wels-Straße) überfahren haben. Unbeteiligte Verkehrsteilnehmer mussten offenbar aufgrund des Fahrverhaltens des Aschaffenburgers stark abbremsen. In der Lamboystraße gelang es der Streifenbesatzung den Hyundai zu stoppen und den Fahrer vorläufig festzunehmen. Da der Verdacht bestand, dass der 22-Jährige den Wagen unter Drogeneinfluss führte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Wache wurde der Aschaffenburger vorerst entlassen. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 zu melden.

2. In Friedhofskapelle eingedrungen - Nidderau/Ostheim

(jm) Unbekannte drangen in eine Friedhofskapelle in der Vorderstraße ein und beschädigten die Holztüren. Mitarbeiter der Stadt meldeten den Vorfall am Montagmorgen der Polizei. Offenbar öffneten die Täter zunächst die Haupteingangstür und verließen die Kapelle anschließend über den Seiteneingang. Noch unklar ist, ob die Eindringlinge etwas mitnahmen oder sich lediglich in der Kapelle aufhielten. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

3. Zeugensuche nach Unfallflucht auf der Landesstraße 3205 - Maintal

(fg) Am Montagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 3205 zwischen Niederdorfelden und Maintal eine Unfallflucht, in dessen Folge hoher Sachschaden entstand und die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nun nach Zeugen suchen. Gegen 8.20 Uhr befuhr ein 27 Jahre alter Maintaler in seinem Skoda Octavia die Landesstraße 3205 in Richtung Niederdorfelden. Ein entgegenkommendes Auto hätte dann bei unklarer Verkehrslage überholt, sodass der Skoda-Fahrer seinen Angaben zufolge ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei verlor der 27-Jährige die Kontrolle über den Skoda, kam von der Straße ab und landete in dem dortigen Buschwerk. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Der am Skoda entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der Maintaler blieb offenbar unverletzt. Hinweise bitte an die Ermittler der Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Wer sah die Dieseldiebe? - Gelnhausen/Hailer

(fg) Dieseldiebe waren am Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht in der Straße "Am Spielacker" zugange und entwendeten Diesel aus einem Treibstofftank eines geparkten Sattelaufliegers. Die Unbekannten hatten zuvor den Tank aufgebrochen und anschließend den Treibstoff abgezapft. Ersten Zeugenhinweisen zufolge waren zwei Männer bei der Tatausführung beteiligt; diese seien mit einem weißen Sprinter, an dem HU-Kennzeichen angebracht waren, davongefahren. Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Hinweisgeber und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Offenbach, 23.11.2022, Pressestelle, Felix Geis

