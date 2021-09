Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Nach Angriff auf Frau am S-Bahnhof: Wichtiger Zeuge gesucht! * Wer kann Hinweise auf den Steinewerfer geben? * Wer sah die Unfallflucht? *

Bereich Offenbach

1. Nach Angriff auf Frau am S-Bahnhof: Wichtiger Zeuge gesucht! - Obertshausen

(lei) Nach der Attacke auf eine 44-Jährige am S-Bahnhof in Obertshausen am Samstagnachmittag (wir berichteten) suchen die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 11 nach einem bislang unbekannten, aber wichtigen Tatzeugen. Dieser soll unmittelbar vor der Tat noch versucht haben zu schlichten. Er wurde jedoch offenbar von dem Täter geschlagen und bedroht. Daraufhin sei der etwa 50 Jahre alte Zeuge, der einen robusten Körperbau hatte, geflüchtet. Die Kripo bittet nun diesen Zeugen, sich dringend unter der Telefonnummer 069 8098 1234 zu melden.

2. Wer kann Hinweise geben? - Zeugen gesucht - Obertshausen

(jm) Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein unbekannter Fahrzeugführer am späten Montagvormittag in der Seligenstädter Straße auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes an einem geparkten schwarzen Audi A 4 verursacht hat. Ein 41-Jähriger aus Obertshausen stellte den Wagen am Montag, gegen 11 Uhr, auf dem Parkplatz des Getränkemarktes ab. Die Schäden an der hinteren Tür auf der Fahrerseite und weißen Farbabrieb stellte er gegen 15.10 Uhr fest. Wer Hinweise zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 zu melden.

3. Wer kann Hinweise auf den Steinewerfer geben? - BAB 3/Obertshausen

(lei) Einen kurzen Schreckmoment dürfte ein BMW-Fahrer am Dienstagabend auf der Autobahn 3 erlebt haben. Als der 32-Jährige mit seinem braunen 3er gegen 17.45 Uhr zwischen den Anschlussstellen Hanau und Obertshausen unterwegs war und in Höhe des Rembrücker Wegs unter einer Brücke hindurchfuhr, nahm er plötzlich einen Schlag an der Windschutzscheibe wahr und konnte zwei Einschläge erkennen. Dabei entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. Möglicherweise kommt hierfür ein 25 bis 35 Jahre alter Mann in Frage, der sich zu dem Zeitpunkt auf der Brücke befand und nach Angaben des 32-Jährigen unmittelbar danach offensichtlich auch noch einen Gegenstand in der Hand hielt. Der Unbekannte wird weiter beschrieben als 1,75 bis 1,80 Meter groß mit hellbraunen Haaren; er war bekleidet mit einem grauen oder braunen T-Shirt. Die Autobahnpolizei Langenselbold ermittelt derweil wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Unfallflucht und sucht Zeugen des Vorfalls, die sich mit Hinweisen unter der Nummer 06183 91155-0 telefonisch melden können.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer sah die Unfallflucht? - Maintal-Dörnigheim

(jm) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße 6 ereignet hat. Eine Maintalerin hatte ihren grauen VW Golf zwischen 18.15 und 19.45 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Golf im Heckbereich. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen nun Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Offenbach, 01.09.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

