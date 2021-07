Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: * Wer hat den Mann mit der Bikini-Hose gesehen? - Hanau-Mittelbuchen *

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

Wer hat den Mann mit der Bikini-Hose gesehen? - Hanau-Mittelbuchen

(neu) Im Fall eines möglichen Missbrauchs ermittelt derzeit die Kripo Hanau und bittet um Hinweise zu einem bislang unbekannten Mann. Nach Schilderung eines zehnjährigen Mädchens wollte ihr der auf 50 bis 60 Jahre geschätzte Mann am Sonntag, gegen 14.05 Uhr, in der Gräbenstraße in Mittelbuchen ein paar Blumen schenken. Der 1,60 Meter große dicke Unbekannte soll eine Glatze, beziehungsweise einen hellen Haarkranz und eine haarige Brust haben. Bei der Begegnung sei er lediglich mit einer dunkelblauen Damen-Bikinihose bekleidet gewesen. Die kleine Hose habe allerdings sein Geschlechtsteil nicht komplett verdecken können. Nach der Begebenheit sei der Mann in Richtung Kesselstädter Straße weitergegangen. Aufgrund der sehr auffallenden Bekleidung dürften noch weitere Passanten den Mann bemerkt haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

Offenbach, 19.07.2021, Pressestelle, Rudi Neu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell