POL-OF: Blitzermeldung: Bitte seien Sie mit angepasster Gesschwindigkeit und auf den Verkehr konzentriert unterwegs!

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 17. Kalenderwoche 2021

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits überwiegend in Gefahrenbereichen der Autobahn 66 und der Landes- und Bundesstraßen.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern gute Fahrt und dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

26.04.2021:

B 276, Flörsbachtal, Orber Straße, in beide Richtungen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); BAB 66, Fulda in Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster;

27.04.2021:

Hanau, Oderstraße, in beiden Richtungen (Gefahrenbereich Geschwindigkeit); BAB A 66, Fulda in Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster;

28.04.2021:

BAB 66, Fulda in Richtung Frankfurt, AS Bad Soden-Salmünster;

29.04.2021:

L 3268, Gemarkung Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim; Offenbach, Heusenstammer Weg, in Richtung Innenstadt;

30.04.2021:

L 3268, Gemarkung Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim;

01. und 02.05.2021:

L 3268, Gemarkung Hanau, Maintaler Straße, in Richtung Dörnigheim.

Offenbach, 23.04.2021, Pressestelle, Andrea Ackermann

