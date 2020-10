Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 10.10.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Keine Beiträge

Bereich Main-Kinzig

1. Von der Fahrbahn abgekommen - Gem. Wächtersbach

Mit Frakturen an beiden Beinen musste eine 20-jährige aus Wächtersbach am Freitagabend in eine Klinik eingeliefert werden, nachdem sie mit ihrem Opel Corsa verunfallte. Gegen 22:00 Uhr war die junge Frau mit ihrem Pkw auf der Landstraße 3201 aus Neuwirtheim kommend in Richtung Wächtersbach unterwegs, als sie in einem Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nach einem ersten Aufprall auf eine Schutzplanke und dem Kontrollverlust über das Fahrzeug, kam sie durch ein Freistück zwischen zwei Schutzplanken erneut von der Fahrbahn ab, prallte an einem Baum und rutschte in der Folge ca. 30 Meter einen Hang herunter. Die verletzte Frau musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Der Opel Corsa wurde mittels Kran auf die Straße zurückgeholt. Der Totalschaden wird mit 10.000 Euro beziffert.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 10.10.2020, RENKER, PvD

