Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim/Wachenheim - Geschwindigkeitskontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Nach Anwohnerbeschwerden wurden am Donnerstag erneut Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In der Waldstraße in Wachenheim wurden in der Zeit von 09.30 bis 10.45 Uhr 40 Fahrzeuge gemessen und sieben Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt. Bei erlaubten 30 km/h wurden 47 km/h als höchste Geschwindigkeit gemessen. In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim wurden von 11.30 bis 12.00 Uhr 25 Fahrzeuge gemessen. Hier kam es zu vier Verstößen. Bei erlaubten 30 km/h wurde der Schnellste mit 54 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim@polizei.rlp.de



SB: Thomas Jung



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell