Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 06.06.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Festnahme nach sexuellem Übergriff - Offenbach

(aa) Polizeibeamte des 1. Reviers nahmen am Mittwochabend im Bereich des Schultheißweihers einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, am Sonntagabend einen jungen Fußgänger unsittlich angefasst zu haben (wir berichteten). Den entscheidenden Tipp gab ein aufmerksamer Zeuge, der aus den Medien von dem Fall erfahren hatte. Gegen 19.30 Uhr alarmierte er die Polizei, weil er einen Mann am Badesee gesehen habe, auf den die Beschreibung des Gesuchten passen würde. Die herbeigeeilte Streife nahm kurz darauf einen 70-jährigen Offenbacher vorläufig fest. Der Beschuldigte wurde nach den polizeilichen Maßnahmen unter strengen Auflagen, darunter ein Aufenthaltsverbot für den Bereich des Schultheißweihers, entlassen. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und der Kriminalpolizei dauern indes an.

Offenbach, 06.06.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell