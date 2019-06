Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidium Südosthessen von Montag, 03. Juni 2019

Offenbach (ots)

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung - Zeugen gesucht! - Schlüchtern/Breitenbach

(fg) Die Polizei in Schlüchtern sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses im Strauchweg und am Sportplatz nahe des Rennwiesenwegs ihr Unwesen getrieben haben. Nach ersten Erkenntnissen wurden an einem Spielplatz nahe des Dorfgemeinschaftshauses Zaunlatten aus dem Boden gerissen und angezündet sowie ein dortiges Sonnensegel beschädigt. Des Weiteren wurde ein Stromkasten neben dem Sportplatz aus dem Boden gerissen. Zeugen sahen drei Jugendliche, die sich am Sonntagmorgen im Bereich eines Weihers nahe der Sportanlage aufgehalten haben; diese könnten für die Sachbeschädigungen in Frage kommen. Einer der jungen Männer soll ein Mofa mitgeführt haben. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die in der Nacht Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 auf der Wache der Polizei in Schlüchtern.

Offenbach, 03.06.2019, Pressestelle, Felix Geis

