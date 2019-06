Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 01.06.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vorfahrt missachtet - AS Niederroden(B45)/Landstraße 3116

Schwere Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Dreieich am Freitagnachmittag um 14:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Niederroden (B45) zur Landstraße 3116 in Richtung Dudenhofen/Babenhausen. Ein 34-jähriger Fahrer eines Lkw Fiat Ducato wollte nach rechts in Richtung Babenhausen weiterfahren und übersah dabei den aus dieser Richtung kommenden, auf dem baulich getrennten Radweg linksseitig fahrenden Dreieicher.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 01.06.2019, Renker PvD

