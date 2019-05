Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 28. Mai 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Schwerer Unfall - Zeugen gesucht: Wo fuhr Toyota auf die B 448 auf? - Offenbach

(aa) Nach dem schweren Unfall am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 448 wendet sich die Polizei zur Klärung des genauen Hergangs an die Bevölkerung mit der Bitte um Hinweise. Wie berichtet, kam es zum Zusammenstoß, weil mutmaßlich eine Toyota-Fahrerin entgegen der Fahrtrichtung die B 448 befuhr. Unklar ist noch, wo der Toyota in verkehrter Richtung auf die Bundesstraße aufgefahren ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommen hierfür zwei Bereiche infrage. Das Fahrzeug könnte von Bieber Nord kommend nach rechts verkehrt auf die B448 abgebogen oder am Stadion verkehrt aufgefahren sein. Es werden nun Zeugen gesucht, die vor dem Unfall dort unterwegs waren und den grauen Toyota Yaris gesehen haben. Der Unfall ereignete sich dann gegen 14.05 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer des 1. Reviers: 069 8098-5100.

2. Polizei sucht nach Parkrempler den Geschädigten - Offenbach

(aa) Wer parkte am Montag, gegen 10.30 Uhr, am Markplatz und hat jetzt einen Unfallschaden vorne an seinem Auto? Das fragt die Polizei, denn ein Mann kam auf die Wache, weil er zuvor mit seinem Fahrzeug einen silbernen VW touchiert hatte. Zunächst hatte der 51-Jährige auf den Nutzer des beschädigten Fahrzeuges vergeblich gewartet. Daraufhin holte er sich Zettel und Stift, um eine Nachricht an dem VW zu hinterlassen. Plötzlich war der Wagen jedoch weg. Scheinbar hat der Besitzer den Schaden noch nicht bemerkt beziehungsweise bislang nicht angezeigt. Der Unbekannte oder Zeugen, die Hinweise zu diesem silbernen VW geben können, werden nun gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 8098-5100 in Verbindung zu setzen.

3. Motorrad-Fahrer bei Unfall verletzt - Langen

(aa) Ein Motorrad-Fahrer wurde am späten Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Frankfurter Straße (Landesstraße 3262) schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 44-jährige VW-Lenkerin gegen 17.45 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Dreieich und wollte nach links auf die Bundesstraße 486 abbiegen. Dabei achtete sie offensichtlich nicht auf das entgegenkommende Kraftrad. Der 50-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stürzte mit seiner Honda-Maschine. Der Mann aus dem Kreis Mainz-Bingen war ansprechbar und klagte über Schmerzen an der Hand. Er kam sofort in den Schockraum eines Krankenhauses. Die Polo-Fahrerin blieb unversehrt. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Offenbach, 28.05.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell