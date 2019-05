Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Sondermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 26.05.2019

Offenbach (ots)

Straßensperrung wegen Wahlandrang - Offenbach

(hf) Mehrere tausend rumänische Staatsbürger fanden sich am Sonntag in Offenbach ein, um dort in einem Wahllokal in der Backstraße ihre Stimme zur Europawahl abzugeben. Aufgrund der sommerlichen Witterung versorgte die Feuerwehr die Wartenden mit Getränken. Zum Schutze der in der Schlange stehenden Personen wurde durch die Polizei die Sprendlinger Landstraße stadtauswärts ab 16.30 Uhr voll gesperrt. Mit dem Ende des Einsatzes um 22.15 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

