POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Samstag, 24.05.2019

1. Zwei Unfälle mit drei Leichtverletzten und zwei Autos mit Totalschaden - Rodgau Weiskirchen

Am frühen Freitagabend wurden bei zwei aufeinander folgenden Verkehrsunfällen auf der B 45 in Höhe Rodgau-Weiskirchen ein Mann und zwei Kinder leichtverletzt. Ein 61-jähriger Audi-Fahrer aus Darmstadt kam gegen 18:15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Bundesstraße ab, stieß gegen die dortige Leitplanke, rutschte in den Graben und prallte dort gegen den Betonsockel einer Schilderbrücke.Der Audi überschlug sich und blieb auf dem Dach im Graben liegen. Der Fahrzeuglenker musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Litauen, der ebenfalls auf der Bundesstraße unterwegs war, reagierte sofort und bremste seinen Lkw ab. Dieses wurde durch den 55- jährigen Lenker eines Hyundai zu spät bemerkt und der Mann aus Riedstadt fuhr in den Lkw Hänger. Von den vier Mitfahrern wurden zwei Kleinkinder aus Dieburg leicht verletzt. An dem Hyundai und dem Audi entstand Totalschaden in Höhe von etwa 55.000 Euro. Die beiden Kleinkinder und der Fahrzeuglenker des Audi wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es kam zu Verkehrsbehinderung im Abendverkehr, da die Bundesstraße in Richtung Hanau vorübergehend voll gesperrt werden musste. Um 19:30 wurden alle Fahrspuren wieder freigegeben.

