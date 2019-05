Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Mittwoch, 01.05.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Autodiebe in Dreieich unterwegs

In der Nacht zum Dienstag entwendeten bislang unbekannte Diebe einen hochwertigen Pkw BMW, Typ X 5, grau aus einer Grundstückseinfahrt in Buchschlag. Nach bisherigen Erkenntnissen verwendeten die Täter vermutlich einen Funkwellenverlängerer, um das Auto zu öffnen und zu starten. Die Polizei bittet um Mitteilung relevanter Beobachtungen unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 und bei jeder Polizeidienststelle.

2. Wohnungseinbrecher in Dreieich ertappt und flüchtig

Die im Hof ihres Einfamilienhauses in Sprendlingen befindlichen Bewohner staunten nicht schlecht, als sie am Samstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, einen Fremden auf dem Balkon ihres Hauses sahen. Bei dem Versuch ihn zur Rede stellen war der Mann schon wieder aus dem Haus verschwunden. Wie sich später herausstellte hatte sich ein Einbrecher widerrechtlich Zutritt in das Haus verschafft und dort diversen Schmuck gestohlen. Der flüchtige Einbrecher soll auffallend kurze Kopfhaare, nahe an einer Glatze, haben und mit einer Jacke im Tarnmuster (Camouflage) bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 und bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 01.05.2019

