POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Montag, 22.04.2019

Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall - Gründau

Am gestrigen Ostersonntag sind bei einem Zusammenstoß zweier Autos vier Personen verletzt worden. Gegen 12.40 Uhr befuhr ein 24-jähriger Büdinger mit seinem Ford KA die L 3271 von Breitenborn kommend in Fahrtrichtung Gründau. Ihm kam ein 79-jähriger Opel-Fahrer aus Limeshain entgegen. In einer leichten Rechtskurve in Höhe von Hain-Gründau geriet der Büdinger aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr; beide Fahrzeuge kollidierten. Die Fahrer, sowie die Mitfahrerinnen im Opel (74 und 16 Jahre) wurden leichtverletzt zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus - Rodgau

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Babenhäuser Straße ein. Vermutlich in der Zeit zwischen 19 und 23.30 Uhr hebelten die Ganoven eine Balkontüre auf und durchsuchten die Innenräume nach Diebesgut. Nach ersten Ermittlungen wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Babenhäuser Straße gesehen? Hinweise nimmt die Kripo in Offenbach unter der Tel.-Nr. 069 8098-1234 entgegen.

