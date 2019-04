Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 18.04.2019

Offenbach

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Auto-Werkstatt - Neu-Isenburg

(av) In der Nacht zum Mittwoch brachen Unbekannte in eine Werkstatt in der Frankfurter Straße (200er-Hausnummern) ein und entwendeten Bargeld, einen Tresor und einen Fahrzeugschlüssel. Zwischen 17 und 7.25 Uhr schlugen die Unbekannten erst die Plexiglasscheibe eines Garagenrolltors ein, um an die dahinterliegende Bürotür zu gelangen. Hier schlugen sie ebenfalls eine Glasscheibe ein. Sie durchsuchten das Büro und sackten ihre Beute ein, ehe sie flüchteten. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Einbruch durch das Badezimmerfenster - Dreieich/Sprendlingen

(av) Bargeld und Schmuck stahlen Einbrecher, die am Mittwoch in ein Wohnhaus in der Friedrichstraße einstiegen. Im Bereich der einstelligen Hausnummern brachen sie zwischen 15.30 und 17.30 Uhr ein Badezimmerfenster auf und gelangten so ins Haus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten, bis sie ihre Beute fanden und einsteckten. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 an die Polizei zu wenden.

3. Wer sah den Unfall? - Langen

(av) Gerade einmal 10 Minuten hatte ein Mann sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Westendstraße geparkt; als er zurückkam, war sein Auto beschädigt und der Verursacher geflüchtet. Zwischen 14.20 und 14.30 Uhr beschädigte der Unbekannte vermutlich beim Ausparken den grauen VW Golf des Mannes. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Verursacher einen silbernen Kombi. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache in Langen zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Straßenräuber erbeuteten Handys - Wächtersbach

(aa) Zwei Fußgänger wurden am späten Mittwochabend in der Bahnhofstraße Opfer eines Straßenraubes. Gegen 23.30 Uhr waren die 19 und 21 Jahre alten Männer in Höhe der Hausnummer 23 unterwegs, als sie plötzlich von hinten angesprungen und zu Boden gerissen wurden. Zwei Täter raubten ihre Handys und flüchteten. Einer war mit zirka 1,80 Meter etwas größer als sein Komplize und beide waren dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06051 827-0.

2. Männer zahlten das Taxi nicht... - Erlensee/Langendiebach

(aa) Vier Männer haben am Mittwochmittag die Dienste eines Taxis in Anspruch genommen und den Fahrer anschließend nicht bezahlt; stattdessen wurde ihm wohl Schläge angedroht. Die Täter flüchteten gegen 11.45 Uhr. Polizeibeamte nahmen kurz darauf einen Verdächtigen vorläufig fest. Zuvor hatte der Taxi-Fahrer das Quartett vom Frankfurter Hauptbahnhof nach Langendiebach in die Straße "Am Rathaus" kutschiert. Die drei hinten sitzenden Insassen stiegen aus und der 28-jährige Fahrer wollte von seinem Beifahrer 75 Euro kassieren. Der habe ihn dann drohend angebrüllt und sei ebenfalls in Richtung Erlenpark davongerannt. Kurz darauf fassten Polizisten einen 18 Jahre alten Verdächtigen. Der Hanauer musste mit zur Wache und wurde erst wieder nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Seine mutmaßlichen Begleiter waren 20 bis 25 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß. Einer hatte auffallend hellblaue und große Augen und eine Bauchtasche um. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

Offenbach, 18.04.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

