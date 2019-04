Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 17.04.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Fahrradfahrerin verstarb an der Unfallstelle - Hanau

(aa) Nach einem Unfall mit einem Lastkraftwagen und einer Fahrradfahrerin am Mittwochmittag an der Kreuzung Nusßalle/Hospitalstraße verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen befuhren gegen 13.15 Uhr der Lastwagen und die Radlerin die Nußalle in Richtung Lamboystraße. An der Kreuzung wollte der Lkw-Lenker offenbar nach rechts in die Hospitalstraße abbiegen. Dabei wurde die Fahrrad-Fahrerin, die wohl geradeaus fahren wollte, erfasst. Nähere Angaben zu den Beteiligten werden derzeit nicht gemacht. Die Unfallaufnahme dauert voraussichtlich bis 16.30 Uhr an; mit erheblichen Verkehrsbehinderungen ist weiter zu rechnen. Noch nicht bekannte Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 100-611. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen.

Offenbach, 17.04.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

