POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 01.04.2019

1. Einbrecher stehlen Filet und Roastbeef - Offenbach

(av) Einbrecher, die am frühen Sonntagmorgen in eine Metzgerei im Hessenring einstiegen, nahmen mehrere Kilogramm Fleischwaren mit. Die Unbekannten hebelten zwischen 4.10 und 4.45 Uhr die Eingangstür im Hinterhof auf und gelangten hierdurch in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten Verkaufsraum und Lagerräume, ehe sie die 17 Kilogramm Filets und das Roastbeef aus einem Kühlraum an sich nahmen und flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Zeuge nach Verkehrsunfall gesucht - Rodgau/Dudenhofen

(av) Ein Sachschaden von 6.000 Euro sowie drei beschädigte Fahrzeuge sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in der Nieder-Röder-Straße ereignete; eines der Fahrzeuge fuhr jedoch weiter, weswegen die Polizei den Fahrer nun als Zeugen sucht. Gegen 14.15 Uhr wollte ein 41-Jähriger, der mit seinem VW Sharan in Richtung Dudenhofen fuhr, auf Höhe der Hausnummer 40 wenden. Hierbei übersah er offenbar, dass sich hinter ihm noch eine Mercedes E-Klasse befand, die von einem 61-Jährigen gelenkt wurde. Dieser versuchte wohl noch, dem wendenden Sharan auszuweichen. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge jedoch und der Mercedes wurde auf die Gegenfahrbahn abgelenkt. In der Gegenrichtung fuhr ein Unbekannter, dessen Außenspiegel mit dem Mercedes kollidierte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Nieder-Roden fort. Die Polizei sucht nun ihn sowie weitere Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06104 6908-0 auf der Wache in Heusenstamm zu melden.

3. Unfall auf der Frankfurter Straße - Motorradfahrer schwer verletzt - Langen

(fg) Am Samstag ereignete sich auf der Frankfurter Straße zwischen Langen und Dreieich im Bereich der Auffahrt zur Bundesstraße 486 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde; er kam in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 55-jähriger Mann aus Langen in seinem Nissan gegen 14.40 Uhr die Frankfurter Straße auf dem rechten Fahrstreifen aus Langen kommend in Richtung Dreieich. Direkt vor dem Nissan fuhr ein 29-Jähriger in seinem Audi A6. Der Motorradfahrer fuhr auf seiner schwarzen Yamaha auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls in dieselbe Richtung, offenbar leicht versetzt hinter dem Nissan Qashqai. Aufgrund eines Rückstaus musste der Audifahrer verkehrsbedingt halten, weshalb der Nissanfahrer nach links auswich und hierbei mit dem Biker zusammenstieß. Dieser geriet dadurch in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden BMW. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf circa 11.500 Euro geschätzt wird. Nachdem die Unfallstelle gegen 15.45 Uhr geräumt war, wurde der Verkehr wieder freigegeben.

4. Zwei Einbrüche am Wochenende - Mühlheim/Lämmerspiel

(fg) Die Offenbacher Kripo bearbeitet derzeit zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser, die sich am Samstag zwischen 16 und 22.30 Uhr ereigneten. Bei einem Mehrfamilienhaus in der Schlesierstraße hebelten die Unbekannten die Terrassentür der dortigen Erdgeschosswohnung auf, durchsuchten mehrere Räume und steckten ein Schmuckkästchen ein. In der Albert-Schweitzer-Straße kletterten die Eindringlinge auf einen rückwärtigen Balkon, hebelten ebenfalls die Tür auf und betraten anschließend das Innere der Wohnung. Nachdem die Einbrecher mehrere Schränke sowie Schubladen durchsucht und Schmuck eingesackt hatten, flohen sie. In beiden Fällen sucht die Polizei nicht nur die Täter, sondern auch mögliche Zeugen, die Hinweise geben können und bittet diese, sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Auto geklaut und Unfall verursacht - Zeugen gesucht! - Maintal

(fg) Autodiebe stahlen in der Nacht zum Sonntag einen in der Wachenbucher Straße abgestellten VW Touran. Der blaue Wagen mit F-Kennzeichen und der Ziffernfolge 6665 verschwand zwischen 1.45 Uhr und 7 Uhr von seinem Stellplatz im Bereich der einstelligen Hausnummern. Noch in der Nacht verunfallte der VW im Bereich der Braubachstraße 18 auf dem Parkplatz eines dortigen Einkaufscenters. Offenbar fuhr der Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor die Kontrolle über den Wagen und kam ins Schleudern. Infolgedessen beschädigte der Touran einen als Parkplatzbegrenzung dienenden Metallzaun und kam anschließend auf dem Park&Ride-Parkplatz des Bahnhofes Maintal-Dörnigheim zum Stehen. Zuvor beschädigte der Wagen noch eine auf dem Parkplatz befindliche Leitplanke. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Maintal sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl in Hochstadt sowie dem Unfall in der Braubachstraße machen können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

Offenbach, 01.04.2019, Pressestelle, Felix Geis

