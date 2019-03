Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 30.03.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Tankstellenüberfall misslungen - Rodgau

Gescheitert ist ein Überfall auf eine Tankstelle in der Weiskircher Straße in der Freitagnacht. Ein maskierter und mit einer Pistole bewaffneter Täter versuchte gegen 23 Uhr zum Ladenschluss den zu dieser Zeit allein anwesenden Angestellten zu überfallen. Da der Mitarbeiter bereits die Eingangstür abgeschlossen hatte, gab der bislang Unbekannte sein Vorhaben auf. Daraufhin wandte sich der Ganove einem sich noch auf dem Tankstellengelände aufhaltenden 44-jährigen Kunden zu und raubte dessen Handy. Zu Fuß suchte der Räuber schließlich in Richtung des Wasserturms das Weite. Zur Fahndung, die ergebnislos verlief, wurde der Polizeihubschrauber bis um Mitternacht eingesetzt. Täterbeschreibung: 1,70 Meter, dunkle Jogginghose, schwarzer Kapuzenpulli, weißes T-Shirt darunter, schwarze Basecap, weiße Maske. Hinweise bitte an die Kripo unter 069/8098-1234.

2. Einbrecher entkommen - Neu-Isenburg

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei bislang Unbekannte, die am Samstag in den frühen Morgenstunden in die Tankstelle eines Großmarkts in der Martin-Behaim-Straße einbrachen. Um 02.40 Uhr hatte die Alarmanlage des Objekts ausgelöst und die Ordnungshüter waren kurz darauf vor Ort. Die noch tataktiven Täter hatten mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe eingeworfen und rafften Zigaretten in großen Mengen aus den Regalen zusammen. In großen Taschen sollte der Abtransport der Beute stattfinden. Beim Erkennen der Beamten ließen die Ganoven die Beute zurück, sprangen in einen blauen VW Golf neuester Baureihe und starteten rücksichtslos durch. Ein Ordnungshüter musste zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden. Die angebrachten HU-Kennzeichen waren gestohlen. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Der Wagen konnte bislang nicht aufgefunden werden. Die Kripo bittet um Hinweismitteilung unter 069/8098-1234.

3. Verletzter Radfahrer nach Unfall gesucht - Obertshausen

Am Freitagabend kollidierte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in der Heusenstammer Straße mit einem Auto. Gegen 20 Uhr war der Radler von der Marienstraße kommend auf der Heusenstammer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe Hausnummer 122 geriet er plötzlich nach links auf die Gegenfahrspur und stieß dort frontal mit einem BMW zusammen, den ein 46-Jähriger aus Obertshausen steuerte. Der mutmaßlich angetrunkene Velolenker erlitt eine stark blutende Kopfwunde, suchte aber dennoch über den Fußweg zur Haydnstraße das Weite. Sein Fahrrad ließ er an der Unfallstelle zurück. Die intensive Suche nach ihm blieb erfolglos. Bei dem Verletzten handelt es sich um einen etwa 35-jährigen Mann mit schwarzer Oberbekleidung und khakifarbener Hose. Er führte einen Rucksack mit sich. Die Polizei bittet Zeugen sich unter 06104/6908-0 zu melden.

4. Rechts überholt und nach Unfall abgehauen - Offenbach

Ein Verkehrsrowdy verursachte am Freitagabend in der Innenstadt einen Unfall und flüchtete. Die Fahrerin eines schwarzen Toyotas befuhr um 20.15 Uhr die Kaiserstraße in Richtung der Carl-Ulrich-Brücke. An der Kreuzung zur Berliner Straße näherte sich der 43-Jährigen aus Maintal von hinten zügig ein schwarzer SUV, der beabsichtigte nach links in die Berliner Straße abzubiegen. Offensichtlich ging es dem Raser über die dafür vorgesehene Linksabbiegerspur nicht schnell genug, weshalb er in einem rasanten Fahrmanöver von der linken Fahrspur auf die Busspur wechselte. Der schlanke, etwa 20 bis 30 Jahre alte, blonde SUV-Fahrer überholte dort den Geradeausverkehr rechtsseitig, um dann mit quietschenden Reifen unmittelbar vor der Kleinwagenfahrerin nach links in die Berliner Straße abzubiegen. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte die Maintalerin einen Zusammenstoß vermeiden, touchierte dabei aber mit dem Hinterreifen die Mittelinsel kurz vor dem Kreuzungsbereich. Der Verkehrsrowdy, der seinen Fahrstil noch mit einem ausgestreckten Mittelfinger in Richtung der Autofahrerin verdeutlichte, ließ diese mit einem Reifenschaden zurück. Im SUV des Rüpels saß ein Beifahrer, der zirka 20 bis 30 Jahre alt und blonde Haare zum Zopf gebunden trug. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier Offenbach unter 069 8098-5200 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Vermisstes Kind aufgefunden - Hanau

Einen 11-jährigen Jungen aus Hanau suchte die Polizei am Freitagnachmittag auch unter Einsatz des Hubschraubers. Der Bub hatte sich seinen Eltern unbemerkt gegen 17 Uhr vom "Dunlop-Spielplatz" in der Limesstraße entfernt und war im näheren Umfeld nicht mehr anzutreffen. Die Suchmaßnahmen in Hanau blieben ohne Ergebnis, aber die überörtlichen führten schließlich zum Aufgriff des Kindes in Wiesbaden. Mit der Bahn hatte sich der Reiselustige dort hinbewegt und wurde in der Innenstadt von Passanten erkannt. Um 19 Uhr nahmen in seine Eltern unversehrt wieder in ihre Obhut.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 30.03.2019, Bernd Fenske, PvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell