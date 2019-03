Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 28. März 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer sah den Unfall? - Neu-Isenburg

(av) Gerade einmal fünf Minuten hatte eine Frau ihren blauen Skoda am Mittwoch auf dem Parkplatz des Ärztezentrums in der Friedhofstraße aus den Augen gelassen; in dieser Zeit beschädigte ein Unbekannter den Wagen und fuhr anschließend davon. Zwischen 14.55 und 15 Uhr stieß der Verursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Beifahrerseite und hinterließ einen Schaden von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 auf der Wache in Neu-Isenburg zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Festnahme eines mutmaßlichen Trickdiebes - Bad Soden-Salmünster

(aa) Kriminalbeamte nahmen am Mittwoch einen mutmaßlichen Trickdieb vorläufig fest, durchsuchten in Steinau dessen Wohnung und stellten Beweismaterial sicher. Hintergrund sind seit Mai 2018 laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hanau und der Kripo gegen den Beschuldigten. Demnach soll sich der 30-Jährige in mehreren Kliniken als Mitarbeiter ausgegeben und Patienten in deren Zimmern bestohlen haben. So habe er sich zum Beispiel als Techniker ausgegeben, der im Patientenzimmer Überprüfungen machen müsse. Die Kranken habe er dann geschickt abgelenkt. Anschließend fehlten deren Geldbörsen und Wertsachen. Im Laufe der umfangreichen Ermittlungen führte die Spur zu dem Beschuldigten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde schließlich ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Dem Verdächtigen werden bislang 16 Trickdiebstähle in vier Kliniken vorgeworfen. Der 30-Jährige räumte die Taten ein und gab an, das Geld für seine bevorstehende Hochzeit und den damit verbundenen Kosten gebraucht zu haben. Der Steinauer wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Offenbach, 28.03.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

