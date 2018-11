POL-OF: Blitzermeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 16.11.2018

Offenbach (ots) - Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen - Geschwindigkeitskontrollstellen für die 47. Kalenderwoche 2018

(aa) Die Beamten der Verkehrsdirektion beziehen in der kommenden Woche Wildgefahrenstrecken in ihre Geschwindigkeitskontrollen mit ein: Dazu zählt die Bundesstraße 486 zwischen Langen und Mörfelden sowie zwischen Langen und Rödermark. Die Zahl der Wildunfälle lag im Jahr 2017 auf dem Höchststand der letzten fünf Jahre. Bei den Zusammenstößen mit Wildtieren wurden neun Menschen schwer verletzt und 16 Beteiligte erlitten leichte Blessuren.

In Hanau messen die Polizisten in der Ludwigstraße, weil sich dort ein Kindergarten befindet. In Offenbach achten die Spezialisten auf das Tempolimit im Bischofsheimer Weg in Höhe eines dortigen Seniorenwohnheimes. Bei der Bundesstraße 276 in Brachttal handelt es sich um einen Unfallschwerpunkt.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie wohlbehalten ihr Ziel erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

19.11.2018: Offenbach, Bischofsheimer Weg, Neu-Isenburg, Gravenbruchring, in Fahrtrichtung Offenbach, B 276, Brachttal in Fahrtrichtung Hesseldorf

20.11.2018: B 486, Langen in Fahrtrichtung Mörfelden, Lämmerspiel, Stauffenbergstraße, in Fahrtrichtung Kolpingstraße, B 486, Urberach in Fahrtrichtung Langen,

21.11.2018: B 44, Gemarkung Langen, in Fahrtrichtung Mörfelden, Ausbauende, Rodenbach in Fahrtrichtung Hanau, Forsthaus, L 3194, Gemarkung Wächtersbach, Wittgenborn in Fahrtrichtung Breitenbach, L 3201, Neuwirtheim in Fahrtrichtung Haitz

22.11.2018: Hanau, Ludwigstraße, B 486, Langen in Fahrtrichtung Rödermark, L 3001, Heusenstamm in Fahrtrichtung Offenbach

Offenbach, 16.11.2018, Pressestelle, Andrea Ackermann

